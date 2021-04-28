Глава МИД Украины провел «красную черту» в переговорах по Донбассу

Прямые переговоры с лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) не состоятся — это «красная линия» для Украины , заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба . По его словам, Киев считает этих руководителей «марионетками Москвы » и хочет разговаривать с властями РФ . Министр указал, что таким образом власти Украины надеются достигнуть прогресса в выполнении минских соглашений.

Фото: x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Это красная линия, которую мы не перейдем. Мой президент очень тверд в этом. Мы все знаем, что это Россия напала на Украину. Мы все знаем, что ключ от урегулирования конфликта находится в Москве, и мы не будем разговаривать с их марионетками», — заявил Кулеба.

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Министр заявил, что Киев надеется на встречу президента РФ Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским . По мнению Кулебы, такая беседа позволит частично заменить саммит глав государств «нормандской четверки».

«Мы должны говорить с ними, и мы хотим говорить в нормандском формате, но если Путин избегает этого формата, мой президент готов встретиться с ним лично и обсудить, как убрать Россию из Украины, как деоккупировать наши территории и принести мир», — полагает глава МИД Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил создать новый формат переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе. Он считает, что к диалогу нужно привлечь и другие страны, кроме «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия).

20 апреля Зеленский записал видеообращение к Путину на русском языке и предложил встретиться «в любой точке» Донбасса, чтобы обсудить накопившиеся проблемы между странами. Украинский лидер отметил, что в войне «проигрывают все стороны» и «невозможно освободить кого-то, захватив», процитировав при этом Путина.

В ответ Владимир Путин предложил Владимиру Зеленскому встретиться в Москве, если украинский лидер хочет восстановить отношения двух стран. Если же тот хочет урегулировать ситуацию в Донбассе, то пусть встречается с лидерами самопровозглашенных ЛНР и ДНР, добавил Путин.