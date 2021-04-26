Власти раскрыли судьбу новых ограничений на майские праздники

Вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе брифинга сообщила, что во время майских праздников ранее принятые ограничительные меры продолжат действовать на территории всех субъектов России, но «ничего нового здесь не появляется».

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Голикова ответила на вопрос, будут ли вводиться новые ограничительные меры во время майских праздников.

«Ограничительные меры продолжают действовать на территории всех субъектов Российской Федерации», — заявила Голикова.

Вице-премьер России объяснила, что регионы могут снимать ограничения, исключительно исходя из распространения новой коронавирусной инфекции на территории данного субъекта.

Голикова рассказала, что для дополнительной организации работы в преддверии майских праздников региональным властям направили напоминание о необходимости придерживаться рекомендаций, ранее сформулированных Роспотребнадзором.