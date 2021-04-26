Власти раскрыли судьбу новых ограничений на майские праздники

Вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе брифинга сообщила, что во время майских праздников ранее принятые ограничительные меры продолжат действовать на территории всех субъектов России, но «ничего нового здесь не появляется».
Голикова ответила на вопрос, будут ли вводиться новые ограничительные меры во время майских праздников.
«Ограничительные меры продолжают действовать на территории всех субъектов Российской Федерации», — заявила Голикова.
Вице-премьер России объяснила, что регионы могут снимать ограничения, исключительно исходя из распространения новой коронавирусной инфекции на территории данного субъекта.
Голикова рассказала, что для дополнительной организации работы в преддверии майских праздников региональным властям направили напоминание о необходимости придерживаться рекомендаций, ранее сформулированных Роспотребнадзором.
«Ничего здесь нового не появляется, это наши традиционные мероприятия, которые необходимо соблюдать», — сообщила вице-премьер.