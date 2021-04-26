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«Вот эти все путанные комментарии и заявления эмоциональные, не очень вменяемые, я бы так сказал. Наверное, во всем этом, как и в других вопросах, связанных с этой историей, должен разбираться Европейский союз, все это произошло на его территории, насколько можно предположить, судя по комментариям специалистов, это все произошло с нарушением целого ряда норм и правил, которые действуют в Европейском союзе», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».

Он добавил, что есть существенные указания на то, что нарушались и международные конвенции.

«В том числе Оттавская конвенция, запрещающая противопехотные мины, и так называемый договор о торговле оружием, участниками которых, как я понимаю, являются все члены Европейского союза. Так что, мне кажется, сейчас самое время именно для Брюсселя каким-то образом объяснить, что происходит на территории его стран-членов», – добавил министр.

Немецкое издание World Economy изучило версию властей Чехии о причастности российских спецслужб к взрывам на военных складах в 2014 году во Врбетице и обнаружило в ней признаки информационной атаки.

Внимание немецких журналистов привлекли противопехотные мины чешской армии, которые и взорвались на складах. По данным журналистов, Чехия ещё в 1997 году присоединилась к Оттавскому соглашению о противопехотных минах, поэтому к 2014 году она не должна была иметь снаряды такого типа.

Мины хранились на складах примерно 20 лет. Но, скорее всего, они были значительно старше, возможно, ещё времён холодной войны, то есть по крайней мере [старше] 30 лет, — говорится в материале.

Ссылаясь на опыт ОБСЕ , издание указывает, что хранящаяся столь продолжительное время взрывчатка имеет свойство спонтанного разложения, что приводит к детонированию при неправильном хранении. Вторая странность, на которую обратили внимание журналисты, это сроки пребывания дипломатов в стране.

Российские дипломаты обычно находятся на одном посту от трех до четырех лет. Если сотрудник посольства России в Праге действительно участвовал в подобном диверсионном акте, то вряд ли он всё ещё работает в Чехии. Чешское обоснование выглядит неубедительным, — заключили журналисты.

Отмечается, что на фоне дипломатической «войны» между Россией и странами Запада, учений НАТО в Черноморском регионе и обострения на востоке Украины правдоподобная интерпретация заявления Праги заключается в том, что восточноевропейские партнёры Киева пытались таким образом мобилизовать США, которые, по мнению украинских властей, до сих пор не оказали необходимой поддержки в противостоянии «российской агрессии».

Руслана Боширова. Дипломатический скандал между Чехией и Россией разразился 17 апреля. Тогда премьер-министр страны Андрей Бабиш заявил, что российские спецслужбы причастны к взрыву боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Чешская полиция объявила в розыск двух россиян: Александра Петрова

Кризис в отношениях России и Чехии, который начался после высылки из Праги российских дипломатов, скорее всего спровоцирован США. Об этом телеканалу «360» заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт.

17 апреля Прага объявила о высылке 18 сотрудников посольства России в связи с подозрениями в причастности россиян ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В свою очередь, МИД РФ объявил персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве. В ведомстве назвали обвинения Праги абсурдными, отметив, что «ранее чешское руководство возлагало вину за взрывы на фирмы, владеющие этими складами».

Позднее чешские власти призвали своих партнёров к солидарности. Примеру Чехии уже последовали Латвия, Литва, Эстония, Польша и Словакия.

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«Все мероприятия, которые начались с приходом Джо Байдена к власти Партия Байдена — это партия войны. И она очень чётко это доказывает. Он уже столько конфликтов ужесточил! Иначе это уже и не оценишь. И эта ситуация Она, скорее всего, находится в программной линейке нового американского курса. Это было спрограммировано и отработано», — констатировал Гердт.

Политик выразил надежду, что «здравый смысл и свобода принятия решений восторжествуют». По его словам, решения, которые сейчас принимаются, «принимаются не из желания наладить дружественные отношения, которые принесут обоим странам пользу, а, скорее всего, это подчинение давлению той стороне, которой отказать нельзя».

«Это было не раз. Наверняка в политической деятельности это и будет продолжаться. Но нам надо стараться, чтобы ситуация не перешла через точку невозврата», — заключил он.

Бывший президент Чехии Вацлав Клаус признался, что ему стыдно за действия нынешнего руководства республики в отношении Москвы на фоне ситуации с высылкой российских дипломатов из страны. Интервью с политиком приводит газета Blesk.

«То, что мы (Чехия — прим. "Ленты.ру") лаем на одну из мировых держав, — это то, за что мне стыдно, и что меня удручает (и отталкивает от желания — прим. "Ленты.ру") пытаться вообще еще что-то делать в этой стране», — подчеркнул Клаус.

По его словам, это является важным показателем современного состояния республики и неспособности Чехии иметь осмысленную внешнюю политику, а высылка сотрудников российского посольства из Праги напрямую связана с желанием чешских властей заработать очки в Вашингтоне и НАТО.

«Чехия — это такая маленькая собачка, которая лает на большого пса. ( ) Мы в данном случае — маленькая собачка, лаем на Россию, так как думаем, что за нами стоят мощные США и НАТО. Думаю, что это немного глупая политика», — добавил политик.

Экс-президент Чехии заявил, что решение выслать из страны российских дипломатов было слишком поспешным. По его мнению, по инциденту во Врбетице необходимо было дождаться «по-настоящему серьезных цифр и информации», а не выдвигать ультиматумы России до получения достоверных данных.

Президент Чехии Милош Земан заявил, что неосторожное обращение с боеприпасами и вероятная причастность зарубежных спецслужб рассматриваются как причины взрывов во Врбетице в 2014 году. Об этом он сообщил во время чрезвычайного телевизионного обращения по инциденту, трансляцию вел телеканал FTV Prima.

По словам президента, в деле о взрывах на складах все еще остается много белых пятен.

«Мы работаем с двумя версиями — что взрывы произошли вследствие неосторожного обращения с боеприпасами, и вторая версия — что вину за это несут агенты иностранных спецслужб», — обратился Земан.

Он подчеркнул, что перед окончательным заключением по взрывам во Врбетице надо получить итоги расследования.

Также Земан прокомментировал информацию, связанную с причастностью россиян к взрывам. По отчету службы безопасности и информации Чехии, нет никаких свидетельств того, что «российские агенты» находились в районе Врбетице, сказал он.

«Однако из этого не следует, что подозрения в их участии несерьезны», — добавил президент Чехии.

У властей Чехии не было никаких оснований и предпосылок обвинять Российскую Федерацию в причастности ко взрывам на складах с боеприпасами в Врбетице. Об этом сегодня, 25 апреля, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова , комментируя выступление президента Чехии Милоша Земана.

Захарова отметил, что надо дождаться комментариев заявления Земана со стороны чешских властей, так как до этого они позволили себе «канонаду заявлений против России».

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«Как вы понимаете, за прошедшие несколько дней не прошло и суток, чтобы представители политического истеблишмента Чехии себя бы сами не опровергали», — отметила Захарова.

При этом Захарова подчеркнула, что у Чехии нет не то чтобы никаких доказательств якобы причастности российских спецслужб к инциденту в Врбетице, но и каких бы то ни было предпосылок к подобным заявлениям.

Владимир Джабаров. Президент Чехии Милош Земан давно наблюдал за происходящим вокруг истории со взрывами в Врбетице и наверняка сразу понял, что выдвинутая версия о причастности российских агентов к инциденту «шита белыми нитками». Так в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» на недавнее заявление Земана отреагировал первый замглавы комитета Совета Федерации России по международным делам

Сенатор также представил свою версию произошедшего. «Есть такая версия, что это игра чешских спецслужб и, в частности, их руководителей, которые пытались очернить Земана как друга России за то, что он отказывал в присвоении генеральского звания руководителю чешской разведки», — отметил он, высказав предположение о том, что «ничего не подтвердится».

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«Ну не тот это объект, какие-то склады, используемые в коммерческих целях, для которых Россия будет посылать агентов взрывать. Там настолько все шито белыми нитками, что эту версию сами чехи хотят побыстрее забыть», — добавил Джабаров, подчеркнув, что чехи «позорят себя в глазах Европы».