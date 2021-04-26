"Некорректное приглашение": Власти Украины не хотят видеть Путина в Киеве

По его словам, в текущей ситуации такое приглашение было бы некорректным, при том что переговоры между странами в целом пока не зашли в тупик.

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«Зашли в тупик — это когда переговоры прекратились или вообще не начинаются. Но сейчас переговоры продолжаются и происходят чаще, чем раньше», — сказал Ермак.

Он отметил, что свидетельством того, что Украина готова продолжать диалог, является предложение президента Владимира Зеленского встретиться с Путиным в Донбассе.

«Это важно сделать там, где военнослужащие Украины каждый день защищают свою Родину и рискуют жизнью», — пояснил глава офиса.

Владимир Зеленский призвал Владимира Путина встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Он также заявил, что война между РФ и Украиной унесет миллионы жизней и оставит в проигравших обе стороны.

Очная встреча президентов России и Украины должна состояться в Донбассе, считает украинский президент Владимир Зеленский. Соответствующее предложение, обращенное к Владимиру Путину, политик опубликовал в своем Telegram-канале.

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«Господин Путин, я готов < > предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война. Слава Украине», — заявил политик.

Так он ответил на предложение российской стороны в Трехсторонней контактной группе встретиться в Донбассе, чтобы «лучше понять ситуацию». По словам Зеленского, он «прекрасно все понимает» и бывает на линии разграничения ежемесячно.

Гипотетическая война между Россией и Украиной закончится поражением обеих сторон и унесет миллионы жизней, считает Зеленский. Мир на танке привезти нельзя, добавил он.

«Однажды президент России сказал: если драка неизбежна — нужно бить первым. Но, по-моему, сегодня каждый лидер обязан понимать, что драка не может быть неизбежной, когда речь идет не о подворотне и хулиганах, а о реальной войне <...> Нельзя кого-то защитить, нападая. И невозможно освободить кого-то, захватив», — заявил Зеленский по-русски. Перед этим большая часть его обращения была произнесена по-украински.

Кроме того, Зеленский заявил, что общее прошлое России и Украины не означает общего будущего.

«Мы — это мы. Вы — это вы. Но это не обязательно проблема, это — возможность. Как минимум — возможность, пока не поздно, остановить убийственную математику будущих военных потерь», — добавил украинский глава.

9 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что готов отдельно встретиться с каждым из лидеров стран «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция), если саммит глав государств не состоится.

По его словам, в настоящее время ведется подготовка к общей встрече.

«[Если] не будет встречи в «нормандском формате», я найду формат, когда встречусь с каждым из этих лидеров «нормандской четверки». Если, как говорят, «гора не идет к Магомеду», ничего страшного», — заявил Зеленский.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после этого заявил, что Путин никогда не отвергал любые встречи, которые могут быть результативными.

«Лучшей подготовкой ко встрече может быть соблюдение минских договоренностей и договоренностей, достигнутых в Париже», — заявил представитель Кремля.

Еще в период предвыборной гонки Владимир Зеленский заявил, что собирается встретиться с президентом России Владимиром Путиным только после «возвращения» Украине Крыма и Донбасса. Такой вывод можно сделать из первых слов, которые Зеленский хочет сказать Путину при встрече — он собирается «потребовать денежных компенсаций» к «уже состоявшемуся» возврату земель.

«Ну, наконец-то, вы вернули наши территории, сколько еще готовы компенсировать денег за то, что вы отобрали наши территории?» — сказал Зеленский, изображая себя на встрече с российским лидером.

В декабре 2019 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова к улучшению отношений с Киевом, если украинская сторона проявит инициативу и заинтересованность.

В конце ноября Зеленский охарактеризовал российско-украинские отношения как весьма непростые.

«С Россией у нас очень сложная ситуация. Диалог будет начат на встрече четырех лидеров «нормандской четверки», — подчеркнул он.

За полгода до этого Путин заявил на встрече с руководителями крупнейших мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что РФ не является агрессором.

«Россия не агрессор и не отдает предпочтение повышенному уровню напряженности», — подчеркнул российский лидер, отметив важность адекватного ответа на агрессивные действия со стороны стран Запада.

Эта позиция остается неизменной до сих пор, невзирая на противоположные заявления со стороны Киева.

Президента Украины Владимира Зеленского готовы в любой момент принять с визитом в Москве. Об этом российский лидер Владимир Путин заявил в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко

По словам Путина, если речь идёт об обсуждении проблем Донбасса, то тогда в первую очередь украинские власти должны встречаться с руководителями Донецкой и Луганской народных республик, а «уже потом обсуждать эти проблемы с представителями третьих стран».

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«Если речь идёт о развитии двусторонних отношений, то, пожалуйста, мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время», — отметил глава государства.

Вице-премьер Украины Алексей Резников объяснил, почему украинский президент Владимир Зеленский не может принять предложение своего российского коллеги Владимира Путина и приехать на переговоры в Москву. Об этом замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу рассказал в эфире YouTube-канала «Свобода слова Савика Шустера».

По его словам, президент Украины не может «во время войны ехать в столицу и встречаться с человеком, который является представителем страны-агрессора». Резников подчеркнул, что предложение российского лидера кажется ему немного странным. Он отметил, что подобная встреча должна проходить в рамках Нормандского формата с участием глав Германии и Франции.

Слова вице-премьера Украины Алексея Резникова о невозможности приезда президента Владимира Зеленского в Москву являются смешными. Об этом в разговоре с RT заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров

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Вообще, само заявление смешное. Чем тогда отличается встреча, которую Зеленский хотел провести в Донбассе со «страной-агрессором»? То есть в Донбассе это страна для переговоров, а в Москве это будет «страна-агрессор», — возмутился Джабаров.

Сенатор подчеркнул, что на самом деле проблема украинской стороны состоит в том, что Зеленскому на этой встрече нечего будет сказать Путину. Он, пояснил Джабаров, не выполнил ни одного из своих предвыборных обещаний.

Я думаю, что это отговорки вице-премьера, придуманные, выглядят абсолютно смешно и неубедительно, — заключил он.

Если украинский лидер Владимир Зеленский откажется от предложения российского главы Владимира Путина встретиться в Москве, то может потерять пост президента. Таким мнением в Facebook поделился депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин

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«Не поедет — все потеряет и уйдет с поста президента раньше срока и все равно поссорится с американцами и британцами», — написал Кузьмин.

Если же украинский лидер согласится на встречу, то появится шанс восстановить отношения с РФ, установить мир на Донбассе и начать восстановление экономики страны, считает депутат.

Украина не собирается вести переговоры с самопровозглашенными республиками ЛНР и ДНР. Об этом заявил советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

«Наша позиция принципиальна, и она состоит в том, что никаких переговоров с так называемыми „ЛНР“, „ДНР“ не будет и не может быть вообще даже в воображаемом пространстве, даже в режиме „Фантастика на втором этаже“», — передает РИА «Новости» слова Арестовича, сказанные в эфире телеканала «Украина 24».

По его мнению, президент России в своем заявлении признал самопровозглашенные республики и тем самым «нарушил Минские соглашения».

Экс-президент Украины, нынешний глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук полагает, что президент страны Владимир Зеленский ни в коем случае не поедет в Москву на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Местом для их встречи может стать только нейтральное государство, заявил он в эфире "4 канала".

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"Никогда президент Украины не поедет в Москву договариваться относительно войны в Донбассе. Если у Путина возникает идея переговоров в глобальном масштабе отношений между Украиной и Россией, то это может быть только нейтральная страна", - уверен Кравчук. Он уточнил, что такой страной, по его мнению, может стать Финляндия или Швейцария.

Кравчук также отметил, что местом встречи может стать неподконтрольная Украине территория Донбасса.

"Зеленский не сказал, что нужно встретиться в Донбассе, который находится под контролем Украины. Он сказал - в любой точке Донбасса. То есть это может быть и в Донецке, и в Луганске или в других городах, подчиненных ОРДЛО [отдельные районы Донецкой и Луганской областей, не подконтрольные Украине]", - полагает бывший президент.

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник считает, что Киев не спешит отвечать на приглашение Владимира Путина из-за трудностей с согласованием своих действий с западными партнерами. Олейник отметил, что когда приглашение российского президента прозвучало, президент США Джо Байден «еще спал, а будить его было нельзя».

«Вот как он проснулся, начали согласовывать с Вашингтоном, можно ли Зеленскому ехать на встречу с Путиным. Скорее всего, ответом тут будет «нет», по той причине, что все президенту Украины рекомендовали не встречаться с российским лидером с глазу на глаз.



У Зеленского нет содержания и предмета разговора для встречи с Путиным, анекдоты президент России слушать не будет, а ответить на вопрос о выполнении минских соглашений украинскому лидеру не даст «хозяин», — отметил бывший депутат в разговоре с «Газетой.Ru».

Олейник уверен, что без согласия США Зеленский не сможет поехать в Москву, в особенности с учетом его низкого рейтинга и уровня доверия в украинском обществе — он потерял свой шанс уйти от внешнего управления Украины.