Путину сшили спортивный костюм «на 100 процентов Made in Russia»

Он отметил, что преимущественно костюм был черного цвета с серыми и красными цветовыми акцентами. По словам Шишкина, особенностью изделия стало не только то, что его сшили в России, но и то, что 99 процентов материала для костюма были произведены внутри страны.
«То есть это почти на 100 процентов Made in Russia. И большинство тканей были натуральными, либо на основе хлопка, либо на основе шерсти, но с деликатным добавлением синтетики для большей функциональности, износоустойчивости», — уточнил бизнесмен.