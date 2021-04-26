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Путину сшили индивидуальный спортивный костюм «на 100 процентов Made in Russia»

Lenta.ruиещё 1
19 минут назад
Основатель и гендиректор группы компаний «Портновская мануфактура "Shishkin"» Дмитрий Шишкин рассказал, что после совещания по легкой промышленности в прошлом году президенту России Владимиру Путину по индивидуальным меркам сшили спортивный костюм размера L. Предпринимателя цитирует РИА Новости.
Путину сшили спортивный костюм «на 100 процентов Made in Russia»
Фото:  Михаил Климентьев / РИА Новости Михаил Климентьев / РИА Новости
Он отметил, что преимущественно костюм был черного цвета с серыми и красными цветовыми акцентами. По словам Шишкина, особенностью изделия стало не только то, что его сшили в России, но и то, что 99 процентов материала для костюма были произведены внутри страны.
«То есть это почти на 100 процентов Made in Russia. И большинство тканей были натуральными, либо на основе хлопка, либо на основе шерсти, но с деликатным добавлением синтетики для большей функциональности, износоустойчивости», — уточнил бизнесмен.
Отмечается, что совещание по поводу ситуации в легкой промышленности в России прошло в июне 2020 года. На нем Шишкин предложить сшить Путину индивидуальный спортивный костюм в рамках линейки Putin Team («Команда Путина»). Президент согласился.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о предпочтениях Владимира Путина в одежде. По его словам, Путин не интересуется модой и спокойно относится к вещам, поэтому всегда появляется на публике в одинаковых костюмах и рубашках.
Политика,Дмитрий Шишкин,Дмитрий Песков,Владимир Путин,РИА Новости,
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