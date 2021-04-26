Россиянам решили предложить «арктический гектар»

Правительство предлагает распространить действие закона о дальневосточном гектаре на территории, расположенные в Арктической зоне. Соответствующий законопроект ( 1153945-7 Госдума рассмотрит в первом чтении в весеннюю сессию.

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Расширение территории действия программы «Дальневосточный гектар», позволяющей гражданам бесплатно получить земельный участок для строительства жилого дома, ведения хозяйства или занятия предпринимательской деятельностью, соответствует целям социально-экономического развития Арктической зоны и учитывает интересы жителей, проживающих на территориях субъектов РФ, расположенных в Арктической зоне, говорится в пояснительной записке к документу.

Участки будут предоставляться по упрощённой схеме. При этом с учётом особых климатических и социально-экономических условий Арктической зоны законопроектом предусматривается механизм, отличающийся от действующего на Дальнем Востоке: граждане вправе выбирать земельные участки только на специально выделенных для этого территориях.

Реализация проекта запланирована в два этапа. На первом подать заявление о предоставлении в безвозмездное пользование земельного участка смогут только граждане, имеющие регистрацию по месту жительства на территории соответствующего субъекта РФ. На втором этапе (он начнётся через полгода после первого) попросить «арктический гектар» сможет любой гражданин России, а также участник госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом и членов их семей.

Программа «Дальневосточный гектар», позволяющая россиянам выбрать, оформить и бесплатно получать земельный участок в Дальневосточном федеральном округе, заработала в 2016 году.