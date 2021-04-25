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Названы сроки возможной встречи Путина и Байдена

Lenta.ruиещё 4
20 минут назад
Возможная встреча президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена может состояться в июне текущего года, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова помощника российского лидера Юрия Ушакова.
Названы сроки возможной встречи Путина и Байдена
Фото: ReutersReuters
По его словам, между странами существуют предварительные договоренности о конкретных датах ее проведения, однако они пока не раскрываются.
«Я пока не буду о них говорить, но июнь, июнь», — заверил Ушаков.
При этом он подчеркнул, что Москва получает из Вашингтона сигналы о реальном желании провести эти переговоры и обсудить вопросы двусторонних отношений.
«В зависимости от многих факторов будем принимать решение, конечно», — добавил помощник главы государства.
13 апреля Байден в ходе телефонных переговоров призвал Путина провести двусторонний саммит на территории нейтральной страны. Пресс-секретарь Белого Дома Дженнифер Псаки заявила, что президенты могут встретиться очно предстоящим летом.
Политика,Джозеф Байден,Юрий Ушаков,Владимир Путин,Администрация США,РИА Новости,Соединенные Штаты,
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