Названы сроки возможной встречи Путина и Байдена

По его словам, между странами существуют предварительные договоренности о конкретных датах ее проведения, однако они пока не раскрываются.
«Я пока не буду о них говорить, но июнь, июнь», — заверил Ушаков.
При этом он подчеркнул, что Москва получает из Вашингтона сигналы о реальном желании провести эти переговоры и обсудить вопросы двусторонних отношений.
«В зависимости от многих факторов будем принимать решение, конечно», — добавил помощник главы государства.
13 апреля Байден в ходе телефонных переговоров призвалПутина провести двусторонний саммит на территории нейтральной страны. Пресс-секретарь Белого Дома Дженнифер Псаки заявила, что президенты могут встретиться очно предстоящим летом.