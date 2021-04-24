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В Совфеде посчитали поспешным «разрывать в клочья» экономику Чехии

Lenta.ru
54 минуты назад
У России нет задачи «разорвать в клочья» экономику Чехии. Об этом в комментарии РИА Новости заявил член Совета Федерации Андрей Климов, комментируя идею ограничить импорт чешского пива.
Сенатор: "У России нет задачи «разорвать в клочья» экономику Чехии"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По его мнению, Чехия не та страна, к которой стоит применять подобные поспешные меры. Член верхней палаты парламента сравнил Россию с человеком, а Чехию — с муравьем. «Я никого не хочу обижать, но нельзя же соизмерять человека и муравья», — уверен он.
«У России нет задачи разорвать в клочья чешскую экономику, и не стоит делать каких-то специальных здесь жестов», — посчитал Климов. По его мнению, в ситуации с Чехией есть другие, более эффективные способы влияния на иностранное государство.
Сенатор подчеркнул, что российские инвесторы долгие годы вкладывают деньги в чешскую экономику, однако в настоящее время многие из них могут отказаться от этих инвестиций. «И это без всяких указов и решений со стороны нашего государства», — заключил он.
24 апреля «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в госструктурах России сообщил, что власти страны задумались о возможности ввести экономические санкции в отношении Чехии в ответ на высылку российских дипломатов из Праги. По словам собеседников издания, речь идет об ограничении импорта ряда чешских товаров, в частности пива.
Политика,Андрей Климов,Совет Федерации,РИА Новости,
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