В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Путин и Пашинян обсудили Нагорный Карабах в ходе переговоров

Газета.Ru
33 минуты назад
Президент России и премьер-министр Армении переговорили в субботу, 14 апреля, по телефону, в ходе беседы они обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Путин и Пашинян обсудили Нагорный Карабах
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе армянской стороны.
Путин и Пашинян подчеркнули, что благодаря усилиям российских миротворцев обстановка в регионе остается стабильной и спокойной.
Глава России и армянский премьер также обменялись мнениями по актуальным темам двустороннего сотрудничества, в частности в сфере энергетики.
Кроме того, Пашинян информировал российского лидера о развитии внутриполитической ситуации в Армении в связи с предстоящими парламентскими выборами.
Ранее сообщалось, что министры обороны Армении и России Вагаршак Арутюнян и Сергей Шойгу в ходе телефонных переговоров в субботу, 24 апреля, обсудили процесс реформирования армии республики.
Политика,В мире,Сергей Шойгу,ФСБ,Армения,
24
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители