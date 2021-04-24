Путин и Пашинян обсудили Нагорный Карабах

Президент России и премьер-министр Армении переговорили в субботу, 14 апреля, по телефону, в ходе беседы они обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

Путин и Пашинян подчеркнули, что благодаря усилиям российских миротворцев обстановка в регионе остается стабильной и спокойной.

Глава России и армянский премьер также обменялись мнениями по актуальным темам двустороннего сотрудничества, в частности в сфере энергетики.

Кроме того, Пашинян информировал российского лидера о развитии внутриполитической ситуации в Армении в связи с предстоящими парламентскими выборами.