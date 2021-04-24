Ответные меры: Россия намерена ограничить импорт чешских товаров

Власти России могут ограничить импорт чешского пива, а также импорт-экспорт ядерного оборудования и машиностроительной продукции. Таков будет возможный ответ Москвы на высылку из Праги большого числа российских дипломатов. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в госструктурах РФ.

В общем импортном объеме пива доля Чехии составляет около 10% в натуральном выражении, или 40 млн литров в год. Сейчас в РФ импортируется около десяти брендов чешского пива.

Эксперт алкогольного рынка Вадим Дробиз считает возможный запрет на импорт пива из Чехии «символическим уколом». По его данным, сейчас в России оборот пива и пивных напитков составляет 8 млрд литров, из них в страну ввозится всего 5%.

По его словам, этот продукт из-за колебания курса валют дорожает в рознице, поэтому объем потребления в РФ чешского пива сокращается: «Произведенные в Чехии напитки регулярно или время от времени употребляет менее 2 млн человек».

Сейчас в РФ импортируется около десяти брендов чешского пива. Основную долю в категории занимают лицензионные чешские сорта: «Такое пиво производится международными компаниями в России по лицензии и с использованием чешского сырья». Например, компания AB InBev Efes производит Velkopopovicky Kozel.

Однако предприятия, работающие в РФ по лицензии, санкции, скорее всего, не затронут.

В товарообороте с Чехией главную роль играет не пиво, а машиностроение. Причем связи весьма тесные. По данным ФТС, из Чехии было импортировано товаров на $2,55 млрд. Почти половина суммы пришлась на оборудование для ядерных реакторов. Реакторы из Чехии не импортируются. У «Росатома» в Чехии есть предприятие ARAKO, которое производит промышленную арматуру для атомной отрасли. Кроме того, оно производит и поставляет промышленные клапаны в 25 стран мира.

Российские машиностроители сотрудничают с чешскими компаниями — в рамках производства по лицензии. В частности, Уральский завод гражданской авиации выпускает самолет L-410 по лицензии чешской Let. У российского холдинга СТМ есть созданное в 2019 году СП со Skoda Transportation по производству трамваев.

В чешском Млада-Болеславе находится крупный склад компонентов Skoda, который поставляет запчасти VW Group в Россию.

Компоненты с завода доставляются на площадку Volkswagen в Калуге и на ГАЗ в Нижний Новгород. Там по контрактной сборке производят ряд моделей Skoda.