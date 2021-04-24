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Косачев назвал «единственную цель» высылки дипломатов России из стран Балтии

Парламентская газетаиещё 1
2 часа назад
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев считает, что единственная цель высылки российских дипломатов странами-сателлитами США — стремление показать свою верность Вашингтону. Такое мнение он выразил в пятницу на своей странице в социальной сети Facebook.
Косачев назвал цель высылки российских дипломатов
Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИПРЕСС-СЛУЖБА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
«Высылки российских дипломатов из отдельно взятых стран-сателлитов США несут единственную смысловую нагрузку. А именно — подтверждение сателитства», — написал сенатор.
По его словам, каждая страна, которая такое сателитство решает подтвердить, должна осознавать, что она «принимает не решение сократить представительство России на один-пять человек.
«Она принимает решение сократить на взаимной основе дипломатическое представительство двух стран друг у друга ровно на то же число. Определенное, подчеркну, страной-инициатором. А в вызывающих случаях — того пуще», — добавил Косачев.
Вице-спикер Совфеда назвал это политикой »не совместимой ни с арифметикой, ни с логикой, ни со здравым смыслом«.
«А в остальном — да, все основания исповедовать принцип равенства, столь любимый и желанный еще со времён Великой французской революции всеми европейцами. Мы, россияне, тоже европейцы», — заключил он.
Ранее в пятницу министерства иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии объявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Чехией.
На прошлой неделе Прага объявила о высылке 18 сотрудников посольства России в связи с подозрениями в причастности россиян к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В свою очередь, МИД РФ объявил персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве. В ведомстве назвали обвинения Праги абсурдными, отметив, что «ранее чешское руководство возлагало вину за взрывы на фирмы, владеющие этими складами».
Политика,Константин Косачев,Совет Федерации,МИД,Россия,Соединенные Штаты,
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