Косачев назвал цель высылки российских дипломатов

«Высылки российских дипломатов из отдельно взятых стран-сателлитов США несут единственную смысловую нагрузку. А именно — подтверждение сателитства», — написал сенатор.
«Она принимает решение сократить на взаимной основе дипломатическое представительство двух стран друг у друга ровно на то же число. Определенное, подчеркну, страной-инициатором. А в вызывающих случаях — того пуще», — добавил Косачев.
«А в остальном — да, все основания исповедовать принцип равенства, столь любимый и желанный еще со времён Великой французской революции всеми европейцами. Мы, россияне, тоже европейцы», — заключил он.