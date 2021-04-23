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Путин подписал указ о выходных днях с 1 по 10 мая

RT на русскомиещё 14
12 минут назад
Президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях между майскими праздниками в 2021 году. Документ опубликован на сайте Кремля.
Путин подписал указ о выходных днях с 1 по 10 мая
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Согласно тексту, выходные дни продлятся с 1 по 10 мая включительно.
Документ предусматривает сохранение за работниками заработной платы.
Ранее российский лидер поддержал предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой сделать «непрерывными» праздничные дни.
По словам Поповой, подобная инициатива положительно скажется на эпидемиологической обстановке в стране.
Политика,Анна Попова,Владимир Путин,Роспотребнадзор,
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