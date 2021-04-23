Захарова рассказала о двойных стандартах ФРГ

«Мы видим, как разыгрывается один и тот же сценарий. Вспомните Савченко — она же была героем Германии, мне кажется, вся Германия сопереживала Надежде Савченко, но только тогда, когда она находилась под следствием на территории России, а вот когда она вернулась на территорию Украины и там её арестовали и она содержалась уже в украинской тюрьме, ни один официальный германский представитель — правительства, канцелярии или ещё кого-то — не выразил никакой озабоченности», — заявила Захарова.
«Такой же сценарий был с Сенцовым. Вспомните, сделали человека, который планировал террористический акт (его взяли со взрывчаткой)... якобы великим мировым режиссёром. Он в жизни не снял никакого кино, которое можно было бы каким-то образом причислить к художественной культуре», — отметила Захарова.