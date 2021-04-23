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Захарова рассказала о двойных стандартах ФРГ на примере Савченко

RT на русском
1 час назад
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью RT на немецком рассказала о двойных стандартах Германии, приведя в пример ситуацию с экс-депутатом Верховной рады Украины Надеждой Савченко.
Захарова рассказала о двойных стандартах ФРГ
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам Захаровой, судьба украинки беспокоила немецкие власти лишь тогда, когда её судили в России, а когда она оказалась под следствием на Украине, то про неё забыли.
«Мы видим, как разыгрывается один и тот же сценарий. Вспомните Савченко — она же была героем Германии, мне кажется, вся Германия сопереживала Надежде Савченко, но только тогда, когда она находилась под следствием на территории России, а вот когда она вернулась на территорию Украины и там её арестовали и она содержалась уже в украинской тюрьме, ни один официальный германский представитель — правительства, канцелярии или ещё кого-то — не выразил никакой озабоченности», — заявила Захарова.
Представитель МИД отметила, что это не игра и не двойные стандарты, а «изничтожение права как такового».
«Такой же сценарий был с Сенцовым. Вспомните, сделали человека, который планировал террористический акт (его взяли со взрывчаткой)... якобы великим мировым режиссёром. Он в жизни не снял никакого кино, которое можно было бы каким-то образом причислить к художественной культуре», — отметила Захарова.
22 марта 2018 года Савченко задержали прямо в здании Верховной рады Украины. На следующий день она была арестована. По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале.
Олег Сенцов был осуждён в России за подготовку теракта и вернулся на Украину в ходе взаимного обмена удерживаемыми лицами.
Политика,Мария Захарова,Надежда Савченко,Олег Сенцов,Верховная Рада,МИД,Россия,Украина,Германия,
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