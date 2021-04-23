«Убогая ложь»: Нарышкин дал характеристику обвинениям Чехии

Глава СВР Сергей Нарышкин назвал обвинения Чехии в адрес России из-за взрыва арсенала во Врбетице «убогой ложью». По его словам, западные лидеры маниакально пытаются подорвать и уничтожить международную стабильность. Под сомнение позицию Чехии поставила также чешский депутат Европарламента Катержина Конечна.

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Заявления властей Чехии о якобы причастности российских спецслужб к взрывам на складах боеприпасов в 2014 году являются «низкой и убогой ложью». Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, передает «Российская газета».

«Политические лидеры, политическая верхушка группы западных стран пытается шаг за шагом с маниакальным упрямством разрушить тонкую и довольно хрупкую материю международной стабильности, международной безопасности», — отметил он.

По словам Нарышкина, чешский демарш лежит в общей антироссийской канве западной политики. При этом, отметил он, Чехия сама по себе является страной с «весьма ограниченным суверенитетом во внешней политике».

Эта ложь, добавил он, рассчитана на людей недалеких и наивных, что не может не печалить. При этом Чехия уже «получила свое» от России в ответ на такие недружественные действия.

Заявления чешских властей о причастности РФ к взрывам вызывают скептическую реакцию и среди самих чехов. Депутат от Чехии в Европарламенте Катержина Конечна заявила, что Прага не предоставила никаких доказательств причастности россиян к взрывам, не найдена была и сама взрывчатка.

«Мы знаем, кто это сделал, но только мы не знаем, были ли они там, и у нас нет оружия, которое они использовали? Звучит отнюдь не как убедительные доводы», — заявила она.

По словам депутата, Чехия и Россия должны отказаться от враждебной риторики и продолжать контакты, чтобы стабилизировать ситуацию.

Экс-президент Чехии Вацлав Клаус , занимавший пост с 2003 по 2013 год, пристыдил действующее руководство республики. По его словам, Чехия «лает на одну из мировых держав», будучи неспособной на осмысленную внешнюю политику — лишь бы заработать очки в глазах США и НАТО

«Чехия — это такая мелкая шавка, которая лает на здоровую псину < > Мы в данном случае маленькая собачонка, лаем на русского пса, так как думаем, что за нами стоят мощные Америка и Североатлантический альянс. Это глуповато», — сказал он.

21 апреля первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Чехия стремится получить экономическую выгоду от дипломатического скандала с Россией. «Чехия стремится получить экономическую выгоду от этого инцидента, на чехов это похоже. Хотя это несусветная глупость», — заявил сенатор. Он добавил, что депутаты чешского парламента, ранее потребовавшие от России компенсировать ущерб от взрыва, существенно переоценивают свои возможности.

В тот же день Чехия призвала НАТО провести новую встречу для обсуждения дальнейших действий в отношении России. Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Западу нужно перестать «психовать».