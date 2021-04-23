Россия предложила США договориться о ненападении в Сети

Россия предлагает США гарантировать друг другу невмешательство во внутренние дела. Об этом сообщает РИА Новости.

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Министерстве иностранных дел рассказали агентству, что также Москва предлагает Вашингтону восстановить диалог по теме предотвращения кибератак, в том числе на высоком уровне.

Там назвали возможным первым шагом в этом направлении принятие мер по перезагрузке двусторонних отношений в сфере использования информационных и коммуникационных технологий, в том числе заключение соглашения о предотвращении инцидентов в информационном пространстве.

Кроме того, Россия предлагает США договориться о ненанесении первыми удара с использованием информационных и коммуникационных технологий друг против друга.

В декабре, как сообщал «Рамблер», американские средства массовой информации сообщили, что хакерская группа APT29 или Cozy Bear, являющаяся частью Службы внешней разведки России, в рамках глобальной шпионской кампании получила доступ к данным ряда американских правительственных учреждений.