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Россия предложила США договориться о ненападении в Сети

Артём Кульша
46 минут назад
Россия предлагает США гарантировать друг другу невмешательство во внутренние дела. Об этом сообщает РИА Новости.
Россия предложила США договориться о ненападении в Сети
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В Министерстве иностранных дел рассказали агентству, что также Москва предлагает Вашингтону восстановить диалог по теме предотвращения кибератак, в том числе на высоком уровне.
Там назвали возможным первым шагом в этом направлении принятие мер по перезагрузке двусторонних отношений в сфере использования информационных и коммуникационных технологий, в том числе заключение соглашения о предотвращении инцидентов в информационном пространстве.
Кроме того, Россия предлагает США договориться о ненанесении первыми удара с использованием информационных и коммуникационных технологий друг против друга.
В декабре, как сообщал «Рамблер», американские средства массовой информации сообщили, что хакерская группа APT29 или Cozy Bear, являющаяся частью Службы внешней разведки России, в рамках глобальной шпионской кампании получила доступ к данным ряда американских правительственных учреждений.
На прошлой неделе президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против России в том числе за это, а также за попытки повлиять на последние президентские выборы в США.
Политика,Джозеф Байден,МИД,Москва,Россия,Соединенные Штаты,
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