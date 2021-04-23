Соратник Горбачева назвал причины провала последней попытки сохранить СССР

«Если бы Украина повела себя по-другому, то, наверное, по-другому вел бы себя и Ельцин, и Российская Федерация, и другие. Конечно, уже нельзя было вернуть тех, кто к тому времени откололся, — прибалтов, Закавказье. Но ядро было бы сохранено», — сказал он.
Ранее лидер крупнейшего объединения Съезда народных депутатов СССР — группы «Союз» Виктор Алкснис рассказал
, что в ходе закрытого внеочередного заседания Верховного Совета СССР в июне 1991 года депутаты, узнав от глав Минобороны
, КГБ и МВД
о критической ситуации в стране, предложили использовать последний шанс спасти Советский Союз, введя чрезвычайное положение.