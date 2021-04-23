Соратник Горбачева обвинил Украину в развале СССР

По его словам, в августе 1991 года первый президент Украины Леонид Кравчук отказался подписывать новый Союзный договор. Кравчук объяснил свои действия тем, что у него было решение Верховного Совета Украины не делать этого до осени.
«То есть к тому моменту сговор между Ельциным и Кравчуком уже состоялся, Горбачев это понял. Фактически этот поступок Кравчука предопределил катастрофу, которая произошла в конце 1991 года», — заявил Мироненко в беседе с «Лентой.ру».
Он отметил, что если бы Украина повела себя по-другому, то, возможно, иначе поступил бы и Ельцин и Российская Федерация.
Кроме того, Мироненко подчеркнул, что уже нельзя было вернуть тех, кто к тому времени откололся, например прибалтов и Закавказье. Однако, по его словам, можно было попытаться сохранить основное ядро.