Соратник Горбачева обвинил Украину в развале СССР

Он отметил, что если бы Украина повела себя по-другому, то, возможно, иначе поступил бы и Ельцин и Российская Федерация.

Кроме того, Мироненко подчеркнул, что уже нельзя было вернуть тех, кто к тому времени откололся, например прибалтов и Закавказье. Однако, по его словам, можно было попытаться сохранить основное ядро.