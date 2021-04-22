Путин ответил на приглашение Зеленского встретиться в Донбассе

Как сообщает РИА «Новости»
, в ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
Путин заявил, что готов принять Зеленского в Москве в любое время для обсуждения двусторонних отношений.
По словам главы государства, если Зеленский хочет начать восстановление отношений с РФ, Москва будет это приветствовать.
При этом, если украинский лидер хочет обсуждать вопросы Донбасса, он должен встречаться с руководством самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а уже потом с российским руководством, отметил Путин.
Как писал «Рамблер», 20 апреля президент Украины Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину вместе оценить ситуацию в Донбассе.
«Господин Путин, я готов предложить вам встретиться в любой точке Донбасса, где идет война», - заявил Зеленский.