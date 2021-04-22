Путин ответил на приглашение Зеленского встретиться в Донбассе

По словам главы государства, если Зеленский хочет начать восстановление отношений с РФ, Москва будет это приветствовать.

При этом, если украинский лидер хочет обсуждать вопросы Донбасса, он должен встречаться с руководством самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а уже потом с российским руководством, отметил Путин.