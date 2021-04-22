В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Путин ответил на приглашение Зеленского встретиться в Донбассе

Вероника Полынина
44 минуты назад
Президент России Владимир Путин прокомментировал предложение украинского лидера Владимира Зеленского о встрече в Донбассе.
Путин ответил на приглашение Зеленского встретиться в Донбассе
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как сообщает РИА «Новости», в ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Путин заявил, что готов принять Зеленского в Москве в любое время для обсуждения двусторонних отношений.
По словам главы государства, если Зеленский хочет начать восстановление отношений с РФ, Москва будет это приветствовать.
При этом, если украинский лидер хочет обсуждать вопросы Донбасса, он должен встречаться с руководством самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а уже потом с российским руководством, отметил Путин.
Как писал «Рамблер», 20 апреля президент Украины Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину вместе оценить ситуацию в Донбассе.
«Господин Путин, я готов предложить вам встретиться в любой точке Донбасса, где идет война», - заявил Зеленский.
Политика,Владимир Зеленский,Александр Лукашенко,Владимир Путин,
209
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители