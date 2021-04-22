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РФ направила в МИД Украины ноту в связи с антироссийской акцией у посольства

ТАССиещё 2
1 час назад
Российская сторона направила в МИД Украины ноту протеста с требованием провести тщательное расследование прошедшей 20 апреля у стен посольства РФ в Киеве антироссийской акции. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Россия направила ноту Украине
Фото: ReutersReuters
"Вечером 20 апреля украинские экстремисты устроили у стен посольства России в Киеве очередную русофобскую вылазку, - сказала она. - Естественно, в МИД Украины была направлена нота протеста от посольства России с требованием к украинской стороне неукоснительно соблюдать обязательства в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, а также провести тщательное расследование случившегося и привлечь к ответственности участников и организаторов этой провокации".
Дипломат добавила, что в заявлении также было обозначено требование к внешнеполитическому ведомству Украины предпринять меры по недопущению подобных инцидентов в будущем.
"Мы считаем, что такие экстремистские выходки недопустимы, и призываем руководство Украины перестать потворствовать их устроителям, принять шаги по обеспечению должных условий для работы российских учреждений", - сказала она.
Политика,МИД,Киев,Россия,Украина,
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