Россия направила ноту Украине

"Вечером 20 апреля украинские экстремисты устроили у стен посольства России в Киеве очередную русофобскую вылазку, - сказала она. - Естественно, в МИД Украины была направлена нота протеста от посольства России с требованием к украинской стороне неукоснительно соблюдать обязательства в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, а также провести тщательное расследование случившегося и привлечь к ответственности участников и организаторов этой провокации".
"Мы считаем, что такие экстремистские выходки недопустимы, и призываем руководство Украины перестать потворствовать их устроителям, принять шаги по обеспечению должных условий для работы российских учреждений", - сказала она.