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Песков рассказал об отношении Кремля к миграции российских ученых

Газета.Ru
1 час назад
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не видит трагедии в миграции российских ученых.
Песков рассказал об отношении Кремля к миграции российских ученых
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Представитель Кремля, комментируя данные статистики об оттоке ученых из страны, отметил, что «это не всегда отток, это чаще миграция».
«Ученые — абсолютно свободные люди и они работают в тех местах, где реализуются наиболее интересные проекты, где создаются наиболее комфортные условия», — считает Песков.
По его словам, в сфере науки Россия является участницей «очень конкурентной среды».
Как сказал Песков, в то время, когда одни ученые уезжают в иностранные лаборатории, другие возвращаются в Россию. Пресс-секретарь объяснил, что такой двусторонний процесс абсолютно нормален.
Также представитель Кремля напомнил, что государство и частные структуры обязаны создать комфортные условия для ученых, чтобы они могли реализовывать свой научный потенциал.
Политика,Дмитрий Песков,
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