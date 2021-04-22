Госдума облегчает жизнь владельцев собак-поводырей

Прописывается, что требования к выгулу домашних животных не распространяются на случаи, когда собака-проводник сопровождает инвалида по зрению.

В Госдуме отмечают, что выгул домашнего животного и сопровождение собакой-проводником инвалида по зрению не всегда являются одними и теми же действиями. К тому же, собаки — проводники проходят соответствующую подготовку и, как правило, сопровождают своего владельца на поводке, тем самым обеспечивая безопасность граждан, животных, сохранность имущества физических лиц и юридических лиц.