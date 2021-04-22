В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Госдума облегчает жизнь владельцев собак-поводырей

ИА Regnumиещё 2
1 час назад
Законопроект, уточняющий требования к выгулу собак-проводников, которые сопровождают инвалида по зрению, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 22 апреля.
Госдума облегчает жизнь владельцев собак-поводырей
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Прописывается, что требования к выгулу домашних животных не распространяются на случаи, когда собака-проводник сопровождает инвалида по зрению.
В Госдуме отмечают, что выгул домашнего животного и сопровождение собакой-проводником инвалида по зрению не всегда являются одними и теми же действиями. К тому же, собаки — проводники проходят соответствующую подготовку и, как правило, сопровождают своего владельца на поводке, тем самым обеспечивая безопасность граждан, животных, сохранность имущества физических лиц и юридических лиц.
«Благодаря этим поправкам, человек с такой «живой тростью» не будет подвергаться административным штрафам», — отметил замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия»).
Законопроект внесен в Госдуму заксобранием Пермского края. Нормы коснутся порядка 100 тыс. человек.
Политика,Леонид Огуль,Единая Россия,Госдума,ИА REGNUM,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители