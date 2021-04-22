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Володин оценил реализацию послания Путина в 400 млрд рублей

Газета.Ru
1 час назад
Реализация проектов по посланию президента России Владимира Путина Федеральному собранию оценивается в 400 млрд рублей, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Об этом сообщает РИА «Новости».
Володин оценил реализацию послания Путина в 400 млрд рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам спикера Госдумы, профильные комитеты нижней палаты парламента представят предложения по реализации послания главы государства уже в пятницу, 23 апреля.
21 апреля президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. В своей речи президент обратил особое внимание на социально-экономические проблемы, а также пообещал дать жесткий и асимметричный ответ на любые провокации против России.
Красной нитью через выступления главы государства прошли проблемы, вызванные пандемией COVID-19. Кроме того, российский лидер анонсировал ряд новых выплат для россиян. Обращение к Федеральному собранию длилось 1 час 20 минут.
Политика,Вячеслав Володин,Владимир Путин,Госдума,
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