Володин оценил реализацию послания Путина в 400 млрд рублей

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По словам спикера Госдумы, профильные комитеты нижней палаты парламента представят предложения по реализации послания главы государства уже в пятницу, 23 апреля.

21 апреля президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. В своей речи президент обратил особое внимание на социально-экономические проблемы, а также пообещал дать жесткий и асимметричный ответ на любые провокации против России.