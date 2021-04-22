Лукашенко снова летит к Путину в Москву

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Михаил Захаров ведущий эксперт Центра политического анализа «Лукашенко хотел бы сохранить кредиты. Сохранение его у власти зависит от российских денег. Поэтому любая форма кредитования — будь то через поставки российской нефти на два белорусских перерабатывающих завода, прямые банковские кредиты под непонятно какие гарантии или даже продажа МАЗ или «Беларуськалия», на что Лукашенко решится в последнюю очередь — все это укладывается в одну и ту же логику получения российских денег. Второе, что интересует Лукашенко, это российские гарантии сохранения его у власти или не сохранения у власти, но получение гарантий квази легитимного сохранения у власти на случай ухода. Россия хотела бы обсудить либо мирный транзит власти, либо оказать Лукашенко прямую поддержку в обмен на какие-то истории и продажу того же «Беларуськалия», и производителя тракторов, и МАЗ или поставки нефти. В общем круг вопросов, который был интересен России последние лет 15».

Ранее в среду в ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин прокомментировал попытку устранения Лукашенко. Как сказал российский президент, можно иметь любую точку зрения по поводу политики президента Белоруссии, но «планы убийств высших должностных лиц — это уже слишком».

В конце прошлой недели президент Белоруссии заявил о задержании группы людей , готовивших покушение на него и его детей. По данным Лукашенко, к этому причастны спецслужбы США.

То, что Путин затронул эту тему в своем послании федеральному собранию, может повлиять на ход предстоящих переговоров лидеров России и Белоруссии. Комментирует президент научно-исследовательского центра Мизеса, белорусский политолог Ярослав Романчук

— В Белоруссии мало кто верит в серьезность покушения, но тем не менее, думаю, что вопросы, связанные с размещением российских войск и баз, Кремлю будет проще продавливать.

— Какими могут быть итоги этих переговоров?

— Итоги для обеих сторон, очевидно, если они будут, то они будут озвучены сразу же. Если их не будет, то белорусская сторона уедет с обещаниями получить деньги в случае после того, как они подпишут все [дорожные] карты. Но Александр Лукашенко перед этой встречей сказал, что он собирается сделать историческое заявление, какого он не делал за 25 лет. Поэтому высока вероятность, что он что-то в каком-то виде подпишет.