Яркая метафора Путина описала положение США и их вассалов

Владимир Путин использовал в своем послании яркие литературные образы – и речь идет прежде всего об упоминании героев знаменитой «Книги джунглей» Редьярда Киплинга. Кого имел в виду глава государства, употребив метафору про Шерхана и шакала Табаки, который подвывает, «чтобы задобрить своего суверена»?

21 апреля Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. На первый взгляд, эксперты-международники должны были быть разочарованы: президент мало внимания уделил внешней политике, говорил в основном про коронавирус да про социалку. Никаких громких международных заявлений.

Недетские книжки

Однако в реальности эти разочарования неуместны. Прежде всего потому, что молчание Владимира Путина по целому ряду вопросов (например, о будущей встрече с Байденом) говорит громче многих слов и заявлений. Во-вторых, российский президент в выступлении очертил свое видение основных проблем нынешней системы международных отношений. Вместо очередной Мюнхенской речи Владимир Путин сделал это в нескольких предложениях – используя образы из известной многим и любимой им (судя по частоте использования образов) «Книге джунглей» Редьярда Киплинга.

Тут стоит напомнить, что целый ряд книжек, которых мы считаем детскими, писались о взрослых вещах. «Скотный двор» рассказывает об ужасах узурпации власти элитами – и если раньше считалось, что автор этой книги Джордж Оруэлл писал о СССР, то сейчас в «Скотном дворе» проглядывается нынешняя либерал-тоталитарная Америка. «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» Марка Твена показывают читателю всю суть американского характера и образа жизни – тех людей, которые и сделали Америку великой. «Незнайка на Луне» вообще является пособием по современному капитализму.

А вот «Книга джунглей» Редьярда Киплинга (у нас ее обычно называют «Маугли») – это о современной системе международных отношений. Ведь закон Джунглей – это не «каждый сам за себя», как думают некоторые. Джунгли – это уникальный мир, где разные звери (хищные и травоядные, ползающие и летающие) сосуществуют вместе, а также подчиняются неписаным законам.

В частности, «водяному перемирию», когда во время сильной засухи хищники не охотятся у водопоя, куда звери вынуждены приходить утолять жажду. Москва , например, предлагала Штатам ввести такое перемирие во время коронавируса (например, снять часть санкций с Ирана для того, чтобы международные медицинские организации могли поставлять туда лекарства), однако Вашингтон соблюдать «коронавирусное перемирие» отказался.

В общем, «Киплинг великий писатель был», заявил Путин. В 2011 году, напомним, он уже использовал сцену из этой книги в тот момент, когда говорил об иностранных агентах. Людях, «которые имеют паспорт гражданина РФ, но действуют в интересах иностранного государства и на иностранные деньги». По словам Путина, им можно было сказать: «Идите ко мне, бандерлоги!».

Шерхан без закона

В новом своем послании российский президент использовал иной образ. Он сравнил Штаты с Шерханом, вокруг которого «крутятся всякие мелкие Табаки, всё как у Киплинга, подвывают, чтобы задобрить своего суверена».

И сравнение более чем точное. Конечно, жители Джунглей (особенно незамутненные) хотели бы видеть в Штатах этакого Акелу. Вождя Свободной стаи демократических стран. Который если уж и убивает других животных, то лишь по нужде. Ради пропитания, а не удовольствия. Который чтит законы Джунглей, является их хранителем. И который несет ответственность за всех жителей Джунглей, защищая их от угроз.

Если бы Соединенные Штаты не хотели/не смогли стать Акелой, то все бы вполне удовлетворились превращением Америки в Хатхи. Слона и самого сильного животного в Джунглях, которое живет само и не мешает жить другим. Не вмешивается в чужие дела. Как Китай, например.

Однако вместо этого Америка превратилась в Шерхана. Убийцу, который лишает жизни ради удовольствия. Который видит себя над общепринятыми законами Джунглей, поскольку в его понимании главный закон – это «каждый сам за себя». Убийцу, у которого покалечена лапа, и потому он не мог больше охотиться на быстрых и сильных животных.

Неважно, почему она была покалечена на самом деле – усталость избирателей от множества проигранных войн, отсутствие ресурсов на новые, раскол внутри американского общества – но важно то, что эта травма сделала Штаты очень избирательными в выборе жертв. Теперь они в открытую охотятся лишь на слабых и медленных – например, пытаясь добить тех, кто страдает от коронавируса (глубоко плевав тем самым и на «водное перемирие», и на другие законы Джунглей). Или же организовывая покушения на неугодных им иностранных лидеров – например, Александра Лукашенко.

Еще один способ поиска пропитания у Шерхана – это отгонять других от их законной добычи. Например, не имея возможности открыто конкурировать с китайскими хай-тек-компаниями или российским Росатомом , Америка инициирует масштабные пропагандистские и шпионские кампании, пытаясь сделать любое сотрудничество с русскими или китайцами токсичным.

Табаки без уважения

Шерхан пользуется тем, что он хоть и не ловок, но до сих пор силен. И поскольку стадо быков для его затаптывания пока не сформировалось (ну или не нашелся еще тот, кто это стадо соберет), то Шерхана трогать боятся. И этим пользуются различные Табаки, которые крутятся вокруг хромого хищника для того, чтобы восславлять его, подлизываться к нему и за это глодать его объедки либо под его прикрытием нападать на еще более слабых. «Для такого скромного создания, как я, даже обглоданная кость – великолепный пир. Что такое мы, Джидур лог – племя шакалов, чтобы выбирать и пробовать?» – говорил Табаки.

Понятно, что в Джунглях Табаки никто не уважает, никто с ним не общается – ни орел Чиль, ни слон Хатхи, ни волки Свободной стаи (за исключением представителей тупого младолиберального молодняка, искренне восторгающегося силой и вседозволенностью Шерхана).

«Волки Индии презирали Табаки за то, что он всем причинял неприятности, сплетничал и поедал тряпье и лоскутья кожи на сельских свалках мусора. Вместе с тем в джунглях боялись его, потому что шакалы способны сходить с ума, а в таком состоянии они забывают всякий страх, бегают по лесам и кусают всех, кого встречают», – говорится в «Книге джунглей». Наверное, Табаки нашел бы общий язык лишь с бандерлогами – племенем без закона, пораженным безумием с самого рождения.