Пушков: речь Путина адресована «русофобам на Западе»

Второй аспект – несмотря на миролюбивый настрой России и желание иметь добрые отношения со всеми странами, в случае покушения на нашу безопасность, мы дадим ассиметричный и жесткий ответ, отмечает сенатор: «Мы готовы к такого рода покушениям и наше стремление к добрососедству и мирным отношениям не надо воспринимать как признак слабости».