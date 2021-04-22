Пушков: речь Путина адресована «русофобам на Западе»

«Первый – ужесточение давления на Россию, что отчетливо видно в действиях правительства Чехии и последних незаконных санкциях США. Отдельно президент остановился на попытках сменить власть в Белоруссии. Это устойчивая линия в поведении западных стран. Она проявила себя на Украине в 2014 году в отношении Януковича, когда возникла угроза жизни президента, и в отношении президента Венесуэлы Мадуро, которого США пытались свергнуть несколько лет, используя так называемого параллельного президента Хуана Гуайдо, – сказал Пушков. – Говорить о каком-либо ослаблении международной напряженности не приходится. Это ясно следует из выступления Путина».
«Наша страна постоянно обновляет как военную технику, так и ядерные вооружения. 76% военной техники России – это новая техника. В ядерной сфере 88% вооружений – это новые вооружения, причем Путин подчеркнул, что в следующем году на вооружение поступит новая баллистическая ракета «Сармат». Мы лидируем в создании гиперзвуковой ракетной техники. И это – напоминание наиболее яростным русофобам на Западе, что никакие попытки военным путем поставить под угрозу безопасность России невозможны», – подчеркнул Пушков.
«Смысл и содержание политики России на международной арене, скажу тоже об этом несколько слов буквально в завершение, это обеспечить мир и безопасность для благополучия наших граждан, для стабильного развития страны», – сказал президент.
«Если кто-то не хочет вести диалог, выбирает эгоистичный и высокомерный тон, Россия всегда найдет путь отстоять свою позицию», – сказал Путин.
«На боевом дежурстве уже находятся новейшие ракетные гиперзвуковые комплексы межконтинентальной дальности «Авангард», лазерные боевые комплексы «Пересвет», – продолжил Путин.