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Пушков: Речь Путина отчасти адресована яростным русофобам на Западе

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
21 минуту назад
Хотя терминологически послание Путина звучало достаточно выдержанно, по сути оно содержит ряд серьезных предупреждений тем, кому могла бы прийти в голову нездоровая мысль относительно ущемления безопасности и суверенитета России. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя выступление главы государства перед Федеральным собранием.
Пушков: речь Путина адресована «русофобам на Западе»
Фото: flickr.com/sf_pressflickr.com/sf_press
Во внешнеполитическом блоке послания президента можно выделить три аспекта, полагает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
«Первый – ужесточение давления на Россию, что отчетливо видно в действиях правительства Чехии и последних незаконных санкциях США. Отдельно президент остановился на попытках сменить власть в Белоруссии. Это устойчивая линия в поведении западных стран. Она проявила себя на Украине в 2014 году в отношении Януковича, когда возникла угроза жизни президента, и в отношении президента Венесуэлы Мадуро, которого США пытались свергнуть несколько лет, используя так называемого параллельного президента Хуана Гуайдо, – сказал Пушков. – Говорить о каком-либо ослаблении международной напряженности не приходится. Это ясно следует из выступления Путина».
Второй аспект – несмотря на миролюбивый настрой России и желание иметь добрые отношения со всеми странами, в случае покушения на нашу безопасность, мы дадим ассиметричный и жесткий ответ, отмечает сенатор: «Мы готовы к такого рода покушениям и наше стремление к добрососедству и мирным отношениям не надо воспринимать как признак слабости».
Третья позиция, подчеркивает сенатор: Россия продолжает укреплять свои вооруженные силы, которые остаются основой ее безопасности.
«Наша страна постоянно обновляет как военную технику, так и ядерные вооружения. 76% военной техники России – это новая техника. В ядерной сфере 88% вооружений – это новые вооружения, причем Путин подчеркнул, что в следующем году на вооружение поступит новая баллистическая ракета «Сармат». Мы лидируем в создании гиперзвуковой ракетной техники. И это – напоминание наиболее яростным русофобам на Западе, что никакие попытки военным путем поставить под угрозу безопасность России невозможны», – подчеркнул Пушков.
Выступая в среду с посланием Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил, что у России есть свои интересы, которые она будет отстаивать в рамках международного права.
«Смысл и содержание политики России на международной арене, скажу тоже об этом несколько слов буквально в завершение, это обеспечить мир и безопасность для благополучия наших граждан, для стабильного развития страны», – сказал президент.
«Если кто-то не хочет вести диалог, выбирает эгоистичный и высокомерный тон, Россия всегда найдет путь отстоять свою позицию», – сказал Путин.
Он также отметил, что вопиющие действия, такие как попытки переворота в Белоруссии и подготовка покушения на президента Александра Лукашенко, перешли все границы, но не нашли осуждения у коллективного Запада. Кроме того, Путин рассказал о недружественных акциях Запада по отношению к России. По его словам, Россия ведет себя сдержанно, хотя ее продолжают цеплять. Президент отметил, что это стало на Западе новым видом спорта.
Глава государства также заявил о том, что процесс совершенствования и укрепления вооруженных сил России идет постоянно. Он подчеркнул, что работа над всеми современными военными комплексами России идет в соответствии с планами, включая «Посейдон», «Буревестник» и другие системы.
«На боевом дежурстве уже находятся новейшие ракетные гиперзвуковые комплексы межконтинентальной дальности «Авангард», лазерные боевые комплексы «Пересвет», – продолжил Путин.
Тяжелая межконтинентальная ракета «Сармат» будет принята на вооружение в 2022 году, а в ближайшее время на боевое дежурство поставят ракеты «Циркон». Увеличивается количество ударных авиакомплексов с гиперзвуковой ракетой «Кинжал», а также кораблей, оснащенных высокоточным гиперзвуковым оружием.
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