Кравчук захотел встретиться с Путиным

По словам дипломата, он готов встретиться с российским лидером в любое время, «хоть сегодня».
«Мне есть, что сказать Путину и есть с чем обратиться к кремлевским политикам, которые сегодня так истерически раздувают ненависть к Украине», — сказал Кравчук.
Он отметил, что хотел бы в первую очередь обсудить ситуацию в Донбассе, в том числе вопросы урегулирования конфликта.
20 апреля с предложением о встрече к Путину обратился
президент Украины Владимир Зеленский
. Российскому лидеру об этом доложили, но ознакомиться с инициативой он вряд ли успел, сообщили
в Кремле.
Ранее Кравчук заявил
, что Киев пойдет на компромисс с Москвой только в том случае, если Россия объявит о прекращении «оккупации» украинских территорий. Он также потребовал, чтобы российское руководство «возродило Донбасс».
Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения.
На этом фоне Министерство обороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ на это в Кремле заявили, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно.