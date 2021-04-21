В Японии высказались за признание Крыма российским

Бывший премьер-министр ЯпонииЮкио Хатояма заявил, что властям страны Восходящего солнца стоит признать Крым частью России ради "решения проблемы северных территорий". Об этом сообщают ИноСМИ со ссылкой на Yahoo News Japan.
"Если коротко охарактеризовать решение территориальной проблемы, то для Японии крайне важно проявить уважение к истории крымской проблемы и понимание в отношении России", - подчеркнул Хатояма.
Он заявил, что необходимо пересмотреть Договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией, поскольку Россия "переживает, что в случае передачи Южных Курил американские войска разместят военные базы".
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, Хатояма приезжал на полуостров в марте 2015 года, чтобы "объективно оценить происходящее в республике". Тогда он заявил, что обстановка на полуострове мирная, и призвал отменить санкции против России.