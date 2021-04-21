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Россия высылает 10 сотрудников посольства США

ТАСС
1 час назад
Заместителю посла США Барту Горману в среду вручена нота об объявлении персонами нон грата 10 сотрудников посольства США в Москве. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ.
"21 апреля в МИД России был вызван заместитель главы дипломатической миссии США в Российской Федерации Барт Горман, которому вручена нота об объявлении persona non grata 10 сотрудников посольства США в Москве. Указанным лицам предписано покинуть территорию нашей страны до конца дня 21 мая, - информировали в дипведомстве. - Данная мера представляет собой зеркальный ответ на враждебные действия американской стороны против ряда сотрудников российского посольства в Вашингтоне и генерального консульства России в Нью-Йорке, безосновательно объявленных persona non grata".
Россия в ближайшее время сделает дальнейшие шаги в рамках ответа на антироссийские санкции США, заверил МИД.
"В ближайшее время последуют дальнейшие шаги в рамках анонсированного в заявлении МИД России от 16 апреля комплекса ответных мер на последнюю волну незаконных антироссийских санкций США", - заявили в дипведомстве.
Политика,Видео,МИД,Москва,Россия,Соединенные Штаты,
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