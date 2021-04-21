Песков объяснил слова Путина о "красных линиях"

При этом Песков не стал уточнять, кому конкретно Путин адресовал предупреждение о недопустимости пересечения этих линий.

Ранее в среду, оглашая ежегодное послание парламенту, российский лидер указал на то, что "цеплять Россию" стало новым видом спорта. "Цепляют Россию то тут, то там без всяких причин. И, конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Все как у Киплинга, подвывают для того, чтобы задобрить своего суверена", - отметил Путин.