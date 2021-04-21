Песков объяснил слова Путина о "красных линиях"

"Что касается красных линий, то они очевидны, - сказал Песков. - В первую очередь это наши национальные интересы, интересы нашей безопасности внешней, интересы нашей безопасности внутренней и по недопущению вмешательства кого-то извне в <...> наши выборы или другие политические процессы. Это недопущение оскорбительного разговора с нашей страной, это недопущение ущемления экономических интересов нашей страны и так далее", - уточнил представитель Кремля.
"Ну, он же предупредил Шерхана и прилипал", - в шутку сказал он.