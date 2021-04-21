Кремль прокомментировал послание Путина

Мероприятие проходило в центральном выставочном зале «Манеж» в Москве и длилось 1 час 20 минут. Основная часть послания была посвящена внутрироссийским вопросам — здравоохранению, помощи семьям с детьми, борьбе с пандемией. В частности, глава государства анонсировал
новые выплаты на детей, среди которых — выплаты нуждающимся беременным женщинам в размере 6 350 рублей в месяц, выплаты на детей из неполных семей, единовременная выплата семьям со школьниками и будущими первоклассниками. Кроме того, Путин поручил оплачивать больничные по уходу за ребенком до семи лет включительно до 100 процентов от заработка уже в 2021 году.