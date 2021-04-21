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Путин пригрозил провокаторам расплатой

Артём Кульша
31 минуту назад
Россия заставит организаторов любых провокаций пожалеть о содеянном. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил президент страны Владимир Путин.
Сегодня, как сообщал «Рамблер», Путин оглашает послание Федеральному собранию. В ходе выступления он заявил, что у Запада есть привычка при любых обстоятельствах цеплять Россию, которая ведет себя сдержанно.
«Организаторы любых провокаций против России пожалеют так, как давно уже ни о чем не жалели», — предупредил глава государства.
Он заверил, что у страны хватит терпения и профессионализма на любые ответные меры, и напомнил, что в настоящее время Россия обновляет военную технику, в том числе ядерное оружие.
Путин рассказал, что в скором времени на вооружение армии поступит ракетный комплекс «Сармат», а работа над беспилотным подводным аппаратом с ядерной энергоустановкой «Посейдон» и межконтинентальной крылатой ракетой глобальной дальности с ядерной энергетической установкой «Буревестник» продолжается.
Летом на тот момент специальный представитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что «Посейдон» и «Буревестник» — ужасные проекты. Он выразил уверенность, что Россия должна отправить их на полку, а также назвал траты на создание подобного рода оружия пустыми.
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