Сегодня, как сообщал «Рамблер», Путин оглашает послание Федеральному собранию. В ходе выступления он заявил, что у Запада есть привычка при любых обстоятельствах цеплять Россию, которая ведет себя сдержанно.

«Организаторы любых провокаций против России пожалеют так, как давно уже ни о чем не жалели», — предупредил глава государства.

Он заверил, что у страны хватит терпения и профессионализма на любые ответные меры, и напомнил, что в настоящее время Россия обновляет военную технику, в том числе ядерное оружие.

Путин рассказал, что в скором времени на вооружение армии поступит ракетный комплекс «Сармат», а работа над беспилотным подводным аппаратом с ядерной энергоустановкой «Посейдон» и межконтинентальной крылатой ракетой глобальной дальности с ядерной энергетической установкой «Буревестник» продолжается.