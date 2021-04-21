Путин сравнил недругов России с персонажами "Маугли"

15 апреля президент США Джо Байден
подписал указ о введении санкций в отношении России. Санкции введены против 16 организаций и 16 физлиц, якобы связанных с приписываемым РФ вмешательством в американские выборы. США также высылают 10 российских дипломатов. Кроме того, Минфин США
запретил компаниям скупать российский госдолг у ЦБ РФ
, Минфина
и ФНБ. МИД РФ
назвал ситуацию с расследованием взрывов в Чехии "маразматическим парадом". Российские власти также неоднократно заявляли, что не имеют отношения к приписываемому РФ "вмешательству" в американские выборы.