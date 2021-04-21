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Путин сравнил недругов России с персонажами "Маугли"

Газета.Ruиещё 1
1 час назад
Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию сравнил недругов РФ с персонажами английского писателя Редьярда Киплинга. Он отметил, что те, кто "цепляют Россию" по различным поводам схожи с пронырливыми обитателями джунглей из сказки про "Маугли".
Путин сравнил недругов России с персонажами "Маугли"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Вокруг них, как вокруг Шерхана, крутятся всякие табаки, подвывают, чтобы задобрить своего суверена", - сказал Путин.
По мнению главы государства, Киплинг - великий писатель.
Табаки - персонаж из сборника рассказов "Книга джунглей" английского писателя Редьярда Киплинга, шакал, неизменный прихвостень тигра Шерхана.
17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в Чехии, в результате которого погибли 2 человека.
15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций в отношении России. Санкции введены против 16 организаций и 16 физлиц, якобы связанных с приписываемым РФ вмешательством в американские выборы. США также высылают 10 российских дипломатов. Кроме того, Минфин США запретил компаниям скупать российский госдолг у ЦБ РФ, Минфина и ФНБ. МИД РФ назвал ситуацию с расследованием взрывов в Чехии "маразматическим парадом". Российские власти также неоднократно заявляли, что не имеют отношения к приписываемому РФ "вмешательству" в американские выборы.
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