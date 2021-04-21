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Перешли все границы: Путин о плане покушения на Лукашенко

Алиса Селезнёва
57 минут назад
В ходе своего послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин подчеркнул, что «коллективный Запад» будто бы не заметил попытку организовать покушение на белорусского лидера и госпереворот в этой стране. Об этом пишет «Газета.ru».
В своем послании глава государства коснулся вопросов внешней политики, отметив, что практика санкционного давления «перерастает в нечто более опасное» и привел в пример Белоруссию.
«Можно иметь любую точку зрения по поводу политики Лукашенко, но практика политических убийств — это уже слишком. Все границы перешли уже», - подчеркнул Путин.
Как сообщал «Рамблер», ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о задержании группы людей, в состав которой входили как граждане страны, так и иностранцы. По словам Лукашенко, задержанные подозреваются в подготовке покушения на него и его семью и организации госпереворота в республике. При этом белорусский лидер отметил, что к покушению могут быть причастны американские спецслужбы.
Политика,Видео,Александр Лукашенко,Владимир Путин,Газета.Ru,
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