Перешли все границы: Путин о плане покушения на Лукашенко

Как сообщал «Рамблер», ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о задержании группы людей, в состав которой входили как граждане страны, так и иностранцы. По словам Лукашенко, задержанные подозреваются в подготовке покушения на него и его семью и организации госпереворота в республике. При этом белорусский лидер отметил, что к покушению могут быть причастны американские спецслужбы.