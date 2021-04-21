Путин призвал сделать воздух в России чище европейского

Он отметил, что это сложная задача, учитывая размеры страны, особенности ее географии, климата и структуры экономики.

По его словам, России необходимо ответить на вызовы изменения климата и адаптировать к ним промышленность, ЖКХ, сельское хозяйство, всю инфраструктуру. Важно создать отрасль по утилизации углеродных выбросов и добиться снижения их объемов.