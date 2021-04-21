Путин призвал сделать воздух в России чище европейского

«За предстоящие 30 лет накопленный объем чистой эмиссии парниковых газов в России должен быть меньше, чем в Евросоюзе», — сказал глава государства.
«Однако абсолютно уверен, что такая цель, с учетом нашего научно-технологического потенциала, абсолютно достижима», —подчеркнул Путин.
«Наша новая энергетика, новая фармацевтика, решение климатических проблем должны стать мощным стимулом для комплексной модернизации всех отраслей экономики и социальной сферы. Это прямой путь к созданию современных, хорошо оплачиваемых рабочих мест», — добавил президент.