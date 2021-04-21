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Путин заявил о недопустимости экологических катастроф в России

Lenta.ru
1 час назад
Президент России Владимир Путин заявил о недопустимости экологических катастроф в стране. Соответствующее заявление он сделал в ходе послания Федеральному собранию, трансляция которого доступна на YouTube.
Путин заявил о недопустимости экологических катастроф в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Нельзя вновь допустить возникновения экологических катастроф как в Норильске», — сказал он.
В конце мая 2020 года на ТЭЦ-3 в Норильске был зафиксирован разлив нефтепродуктов. В результате разгерметизации резервуара из него вылилось 20 тысяч кубометров дизельного топлива.
Росприроднадзор оценил ущерб в 147 миллиардов рублей для водных объектов и почти в 739 миллионов рублей для почвы.
В результате компания «Норникель» выплатила 146,2 миллиарда рублей в качестве компенсации за аварию. Руководство компании назвало многомиллиардный штраф уроком и сигналом для бизнес-сообщества.
Политика,Экология,Путин послание Федеральное собрание,Владимир Путин,Норникель,Россия,
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