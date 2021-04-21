Путин посчитал недостаточными меры по сдерживанию цен

"Мы понимаем, какой удар нанесла пандемия, эпидемия по состоянию людей, знаем это просто по цифрам, насколько сильно она обострила проблемы социального неравенства, бедности. Это вызов для всех стран мира, для всех, имейте в виду. Не только у нас это происходит, везде одно и то же. Нас, конечно, прежде всего должна интересовать ситуация в нашей стране", — подчеркнул президент.