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Зал "Манежа" обработали перед посланием Путина

Газета.Ruиещё 1
1 час назад
Помещения выставочного зала "Манеж" прошли санитарную обработку перед посланием президента России Владимира Путина Федеральному собранию, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря управления делами главы государства Елену Крылову.
Зал "Манежа" обработали перед посланием Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Санитарная обработка с учетом требований была проведена днем ранее и сегодня утром перед приходом гостей", – рассказала пресс-секретарь.
По ее словам, рассадка в зале и пресс-центре для журналистов соответствует установленными эпидемиологическим требованиям, установлены диспенсеры с санитайзерами для обработки рук, для сотрудников СМИ подготовлены маски в индивидуальных упаковках.
21 апреля президент России Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию, начало мероприятия запланировано на 12.00 мск.
Ранее российские сенаторы и депутаты рассказали "Газете.Ru", чего они ожидают от предстоящей речи главы государства.
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