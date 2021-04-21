Глава Красноярского края запросил у кабмина 191 млрд рублей

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Как сообщал «Рамблер», в 2030 году на территории теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-3) дочерней структуры «Норникеля» Норильско-Таймырской энергетической компании произошел разлив более 20 тысяч тонн дизельного топлива. Оно попало в водоемы, в результате чего допустимая концентрация вредных веществ в Норильске была превышена в десятки тысяч раз.

Росприроднадзор подал иск к НТЭК с требованием возместить более 148 миллиардов рублей ущерба окружающей среде. В начале февраля Арбитражный суд Красноярского края частично его удовлетворил — взыскал с компании 146,2 миллиарда рублей. «Норникель» пообещал возместить ущерб окружающей среде в полном объеме.

Глава Красноярского края Александр Усс попросил правительство выделить региону 190,9 млрд руб. для восстановления экологии после разлива топлива.

Письмо с перечнем мероприятий, которые запланировано провести, губернатор направил 26 марта вице-премьеру Виктории Абрамченко

Александр Усс подчеркнул, что авария «нанесла колоссальный вред окружающей среде», приведя к загрязнению водоемов, почвы и грунтовых вод.

Всего в перечне, предоставленном главой региона, 50 мероприятий и основная их часть (35 проектов) относится к Норильску и Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному району.