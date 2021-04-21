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Глава Красноярского края запросил у кабмина 191 млрд рублей

Алиса Селезнёва
16 минут назад
Губернатор Красноярского края Александр Усс после аварии на «Норникеле» попросил федеральные власти выделить региону 190,9 млрд рублей на экологические проекты. При этом большую часть денег планируется направить на строительство метро, пишет РБК.
Глава Красноярского края запросил у кабмина 191 млрд рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как сообщал «Рамблер», в 2030 году на территории теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-3) дочерней структуры «Норникеля» Норильско-Таймырской энергетической компании произошел разлив более 20 тысяч тонн дизельного топлива. Оно попало в водоемы, в результате чего допустимая концентрация вредных веществ в Норильске была превышена в десятки тысяч раз.
Росприроднадзор подал иск к НТЭК с требованием возместить более 148 миллиардов рублей ущерба окружающей среде. В начале февраля Арбитражный суд Красноярского края частично его удовлетворил — взыскал с компании 146,2 миллиарда рублей. «Норникель» пообещал возместить ущерб окружающей среде в полном объеме.
Глава Красноярского края Александр Усс попросил правительство выделить региону 190,9 млрд руб. для восстановления экологии после разлива топлива.
Письмо с перечнем мероприятий, которые запланировано провести, губернатор направил 26 марта вице-премьеру Виктории Абрамченко.
Александр Усс подчеркнул, что авария «нанесла колоссальный вред окружающей среде», приведя к загрязнению водоемов, почвы и грунтовых вод.
Всего в перечне, предоставленном главой региона, 50 мероприятий и основная их часть (35 проектов) относится к Норильску и Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному району.
В Красноярске предлагается профинансировать 13 проектов, при этом 114,5 млрд руб. из 190,9 млрд, которые были запрошены у правительства, планируется потратить на строительство метро в областном центре.
Политика,Виктория Абрамченко,Александр Усс,Норникель,Красноярский Край,
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