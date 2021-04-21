Обращение Зеленского к Путину в Совфеде назвали кривлянием

Вчера, как сообщал «Рамблер», Зеленский выступил с

видеообращением, в ходе которого предложил президенту России встретиться в любой точке Донбасса, где происходит конфликт. Он призвал его использовать то, что Россия и Украина по-разному смотрят в будущее, чтобы остановить убийственную математику будущих военных потерь.

Также украинский лидер обвинил Россию в создании предпосылок для эскалации ситуации в Донбассе и сообщил, что западные партнеры готовы поддерживать Украину финансово и вводить санкции против Москвы, а также что Киев не хочет войны, но готов к ней.

«Выступление Зеленского — высокопарное с самолюбованием, какое-то актерское кривляние», — прокомментировал Цеков.

Он назвал предложение украинского президента встретиться с российским в Донбассе популистским и обвинил Зеленского либо в абсолютном незнании ситуации на востоке Украины, либо в абсолютном лицемерии. По его словам, Зеленский пытается переложить ответственность за разрешение конфликта в Донбассе на Путина, потому что сам не знает, как это сделать, либо не хочет этого.