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Обращение Зеленского к Путину в Совфеде назвали кривлянием

Артём Кульша
39 минут назад
Предложение президента Украины Владимира Зеленского Владимиру Путину встретиться в Донбассе — актерское кривляние. Об этом сенатор Сергей Цеков заявил РИА Новости.
Вчера, как сообщал «Рамблер», Зеленский выступил с
видеообращением, в ходе которого предложил президенту России встретиться в любой точке Донбасса, где происходит конфликт. Он призвал его использовать то, что Россия и Украина по-разному смотрят в будущее, чтобы остановить убийственную математику будущих военных потерь.
Также украинский лидер обвинил Россию в создании предпосылок для эскалации ситуации в Донбассе и сообщил, что западные партнеры готовы поддерживать Украину финансово и вводить санкции против Москвы, а также что Киев не хочет войны, но готов к ней.
«Выступление Зеленского — высокопарное с самолюбованием, какое-то актерское кривляние», — прокомментировал Цеков.
Он назвал предложение украинского президента встретиться с российским в Донбассе популистским и обвинил Зеленского либо в абсолютном незнании ситуации на востоке Украины, либо в абсолютном лицемерии. По его словам, Зеленский пытается переложить ответственность за разрешение конфликта в Донбассе на Путина, потому что сам не знает, как это сделать, либо не хочет этого.
«Можно только пожалеть народ Украины за такого главу государства», — добавил сенатор.
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