Опускают железный занавес: депутат о попытках Запада изолировать Россию

Шеремет считает, что главное беспокойство вызывает усиление военного присутствия Запада у границ России, а также нагнетание военно-политической обстановки и конфронтации.

Он также подчеркнул, что на Западе не думают о последствиях, когда «пытаются постоянно ткнуть палкой медведя». Если медведь проснётся, то мало потом никому не покажется, уверен Шеремет.