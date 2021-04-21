Опускают железный занавес: депутат о попытках Запада изолировать Россию

С подачи США запущены механизмы информационной, экономической, политической и дипломатической изоляции России. Отсюда и новые санкции, высылки наших дипломатов, обострение локальных конфликтов, стремление сорвать крупные международные проекты, среди которых «Северный поток — 2», — отметил депутат в беседе с РИА Новости.
Запад пытается опустить перед Россией железный занавес, оборвав все возможности для диалога и взаимного доверия. Плацдармом для обострения и эскалации конфликта выбраны приграничные страны, среди которых главная ставка сделана на Украину, — пояснил депутат.