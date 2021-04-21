В Госдуме заявили о попытках Запада изолировать Россию

"Отсюда и новые санкции, высылки наших дипломатов, обострение локальных конфликтов, стремление сорвать крупные международные проекты, среди которых "Северный поток-2", - цитирует депутата РИА Новости.
"Они пытаются постоянно ткнуть палкой медведя, не задумываясь о последствиях. Если медведь проснется, то мало потом никому не покажется", - заключил представитель Госдумы.
"Мы принимаем адекватные меры, потому что мы должны понимать, что в случае любого обострения ситуации должны будем дать достойный ответ", - сказал Джабаров, подчеркнув, что угрожать России бесполезно.