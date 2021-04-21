В Госдуме заявили о попытках Запада изолировать Россию

Особое беспокойство вызывает усиление военного присутствия у российских границ, нагнетание военно-политической обстановки и конфронтации. Запад пытается опустить перед Россией железный занавес, оборвав все возможности для диалога и взаимного доверия, заявил Шеремет. При этом плацдармом для обострения и эскалации конфликта выбраны приграничные страны, среди которых главная ставка сделана на Украину.