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Россия осудила приостановление прав Сирии в ОЗХО

Деловая газета "Взгляд"иещё 11
53 минуты назад
Принятая Организацией по запрещению химического оружия резолюция об ограничении прав и привилегий Сирии свидетельствует о том, что ОЗХО превратилась в политический инструмент, заявил постпред России при организации Александр Шульгин.
Россия осудила приостановление прав Сирии в ОЗХО
Фото: ТАССТАСС
«Сегодня у нас черный день в истории ОЗХО. Очень жаль, что организация превратилась из технического органа в политический инструмент, устаивающий судилище над государством-участником. На этот раз – над Сирией», – заявил Шульгин, передает ТАСС.
Он предположил, что «рано или поздно правда о событиях в Сирии выйдет наружу». «История так или иначе расставит все по своим местам. И тогда за свершившееся сегодня в стенах ОЗХО будет стыдно не только нам и странам, которые голосовали против данного решения, но и многим из тех, которые его поддержали», – добавил дипломат.
Ранее в среду ОЗХО приняла вынесенный на рассмотрение Францией проект резолюции о приостановлении прав и привилегий Сирии в организации.
В марте официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что США и их единомышленники в ОЗХО используют площадку для безосновательных обвинений в адрес Сирии в применении химоружия.
Напомним, группа по расследованию и идентификации ОЗХО возложила ответственность за боевое применение отравляющих веществ в марте 2017 года на сирийские власти. ОЗХО также заявляла, что при «химической атаке» в сирийской Думе в апреле 2018 года якобы использовался хлор. При этом Россия никаких следов этого не обнаружила, в Минобороны подчеркивали, что «химическую атаку» в Думе разыграла перед камерами организация «Белые каски». Москву шокировали факты подтасовки в результатах расследования инцидента в Думе Миссией по установлению фактов применения химического оружия в Сирии.
Политика,Война в Сирии ,Александр Шульгин,Мария Захарова,Министерство обороны,ОЗХО,Госдума,МИД,ИТАР-ТАСС,Россия,Сирийская Арабская Республика,
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