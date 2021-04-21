Россия осудила приостановление прав Сирии в ОЗХО

Он предположил, что «рано или поздно правда о событиях в Сирии выйдет наружу». «История так или иначе расставит все по своим местам. И тогда за свершившееся сегодня в стенах ОЗХО будет стыдно не только нам и странам, которые голосовали против данного решения, но и многим из тех, которые его поддержали», – добавил дипломат.