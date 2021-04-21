Россия осудила приостановление прав Сирии в ОЗХО

Напомним, группа по расследованию и идентификации ОЗХО возложила
ответственность за боевое применение отравляющих веществ в марте 2017 года на сирийские власти. ОЗХО также заявляла
, что при «химической атаке» в сирийской Думе
в апреле 2018 года якобы использовался хлор. При этом Россия никаких следов этого не обнаружила
, в Минобороны
подчеркивали, что «химическую атаку» в Думе разыграла
перед камерами организация «Белые каски». Москву шокировали факты подтасовки
в результатах расследования инцидента в Думе Миссией по установлению фактов применения химического оружия в Сирии.