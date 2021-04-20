Кремль заявил о низшей точке в отношениях с США

Он уточнил, что послы РФ и США вернутся к работе после консультаций в своих странах.

15 апреля президент США Джо Байден ввел новые антироссийские санкции. Ограничения коснулись физических и юридических лиц. Среди оснований для их введения указываются якобы враждебная активность России в киберсфере, вмешательство в выборы в США или других иностранных государствах.