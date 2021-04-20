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Кремль заявил о низшей точке в отношениях с США

Lenta.ru
1 час назад
Возвращение американского посла в Россию будет зависеть от целесообразности этого, сейчас отношения между РФ и США находятся в низшей точке, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости во вторник, 20 апреля.
Кремль заявил о низшей точке в отношениях с США
Фото: ТАССТАСС
Он уточнил, что послы РФ и США вернутся к работе после консультаций в своих странах.
Ранее во вторник посол США в Москве Джон Салливан сообщил о возвращении на родину. По его словам, он направляется в Вашингтон для консультаций и вернется в Москву в ближайшие недели. Дипломат подчеркнул, что ему важно поговорить с новыми коллегами в администрации президента Джо Байдена в Вашингтоне. Встреча коснется и нынешнего состояния двусторонних отношений между странами.
16 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Кремль посоветовал Джону Салливану поехать на родину для консультаций.
15 апреля президент США Джо Байден ввел новые антироссийские санкции. Ограничения коснулись физических и юридических лиц. Среди оснований для их введения указываются якобы враждебная активность России в киберсфере, вмешательство в выборы в США или других иностранных государствах.
Политика,Джон Салливан,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Сергей Лавров,Администрация Президента РФ,РИА Новости,Москва,Россия,Соединенные Штаты,
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