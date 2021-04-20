Россия выразила Украине протест

Во внешнеполитическом российском ведомстве назвали «очередным недружественным шагом» получение 19 апреля посольством России в Киеве ноты об объявлении советника миссии «persona non grata» и выразили «решительный протест».

В министерстве подчеркнули, что не могут рассматривать высылку российского дипломата в качестве симметричной меры и «оставляют за собой право на ответные шаги в отношении одного из дипломатов посольства Украины в Москве».