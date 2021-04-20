Россия выразила Украине протест

«Обвинения в адрес российского дипломата являются голословными и беспочвенными. Он не совершал действий, выходящих за рамки дипломатических функций», - подчеркивается в сообщении.
«Эти материалы нужны киевским властям для подготовки политических репрессий против своих же соотечественников, обладающих двойным гражданством России и Украины или имеющих собственность и родственников в нашей стране ( ) Таким образом, покидающий Россию консул, призванный защищать граждан Украины, на деле действовал против их интересов», - напомнили в дипломатическом ведомстве.