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Россия выразила Украине протест

Алиса Селезнёва
24 минуты назад
Москва оставляет за собой право выслать украинского дипломата в ответ на объявление персоной нон грата советника посольства России на Украине. Об этом заявил сегодня МИД России.
«Рамблер» писал, что ранее в Санкт-Петербурге сотрудниками ФСБ был задержан консул Генерального консульства Украины Александр Сосонюк. Его взяли с поличным в ходе встречи с гражданином России и в итоге попросили покинуть страну. После чего Украина объявила персоной нон грата российского дипломата.
Во внешнеполитическом российском ведомстве назвали «очередным недружественным шагом» получение 19 апреля посольством России в Киеве ноты об объявлении советника миссии «persona non grata» и выразили «решительный протест».
«Обвинения в адрес российского дипломата являются голословными и беспочвенными. Он не совершал действий, выходящих за рамки дипломатических функций», - подчеркивается в сообщении.
МИД России обратил внимание на то, что Киев попытался представить высылку российского дипломата ответной мерой на рекомендацию украинскому консулу покинуть Россию после того, как он был задержан с поличным «при попытке приобрести закрытые базы данных российских правоохранительных органов».
«Эти материалы нужны киевским властям для подготовки политических репрессий против своих же соотечественников, обладающих двойным гражданством России и Украины или имеющих собственность и родственников в нашей стране ( ) Таким образом, покидающий Россию консул, призванный защищать граждан Украины, на деле действовал против их интересов», - напомнили в дипломатическом ведомстве.
В министерстве подчеркнули, что не могут рассматривать высылку российского дипломата в качестве симметричной меры и «оставляют за собой право на ответные шаги в отношении одного из дипломатов посольства Украины в Москве».
Политика,Видео,ФСБ,МИД,МВД,Санкт-Петербург,Москва,Россия,Украина,
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