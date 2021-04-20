Маразматический парад: Россия о ситуации с Чехией

Речь о взрыве на складе во Врбетице в октябре 2014 года, власти Чехии обвиняют Россию в причастности.

По мнению Захаровой, власти Чехии опозорились на весь мир из-за подобных обвинений. В частности, Прага не знала, что склад боеприпасов с 2006-го не используется армией, а сдается частным оружейным компаниям. Таким образом, оружие на складах якобы хранилось без контроля властей.

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«Прошло семь лет. Состоялся ли суд? Суда не было. Погибло два человека... Вот вам ответ на вопрос, в том числе, кто является бенефициаром всего это парада маразматического — было следствие, было расследование, ни к чему не пришло. Людям нужно было что-то предъявить — нашли [российских граждан Александра] Петрова и [Руслана] Боширова. Стыдно? Стыдно», — рассказала дипломат.

Генеральный прокурор Чехии Павел Земан заявил, что к делу о взрыве склада боеприпасов во Врбетице причастны российские граждане Александр Петров (предположительно, Александр Мишкин ) и Руслан Боширов (предположительно, Анатолий Чепига ), которые были обвинены в отравлении Скрипалей в 2018 году. Об этом сообщает чешское издание Novinky.cz.

Земан подтвердил, что за атакой на склад боеприпасов стоят агенты, которых в Великобритании подозревают в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери «Новичком» в 2018 году.

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«Можно сказать, что эти люди были связаны с нападением на Врбетице», — заявил Земан после заседания правительства.

Генпрокурор также указал, что взрыв не должен был произойти в Чехии, а «целью нападения была военная техника, направлявшаяся в Болгарию».

Ранее представители чешских спецслужб заявили о том, что россияне Петров и Боширов находились на месте взрыва на складе боеприпасов во Врбетице в октябре 2014 года. 17 апреля чешская полиция объявила их в розыск.

Взрывы на складе боеприпасов произошли 16 октября и 3 декабря 2014-го. Причина произошедшего остается неизвестной.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта 2018 года нервно-паралитическим веществом «Новичок». Согласно расследованию Bellingcat и The Insider, Боширов на самом деле является кадровым сотрудником российской военной разведки полковником Чепигой, а Петров — военным врачом, сотрудником ГРУ Мишкиным.

Взрывы на складе в чешской деревне Врбетице, произошедшие в 2014 году, не стоит называть актом государственного терроризма со стороны России, считает премьер-министр Чехии Андрей Бабиш . По его словам, инцидент — это «нападение агентов ГРУ на товар, принадлежавший болгарскому бизнесмену, торговцу оружием». Заявление главы правительства цитирует РИА Новости. СМИ сообщали, что на складах хранился товар болгарского оружейника Емельяна Гебрева.

Он также отметил, что полный отчет о происшествии власти Чехии публиковать пока не будут.

Обвинения, выдвинутые Чехией в адрес России по взрыву на складе боеприпасов в городе Врбетице в 2014 г., в Европейском союзе сочли справедливыми, сообщается в опубликованном 19 апреля заявлении внешнеполитической службы ЕС.

«Евросоюз полностью поддерживает и солидарен с Чешской Республикой и сожалеет о реакции России выслать 20 чешских дипломатов», — говорится в заявлении.

МИД РФ объявил вечером 18 апреля, что Москва высылает в качестве ответа на действия Праги 20 чешских дипломатов. Они должны покинуть Россию до полуночи 19 апреля. Об этом говорится в распространенном сообщении МИД РФ.

Как заявил журналистам посол Чехии в России Витезслав Пивонька, который ранее был вызван во внешнеполитическое ведомство России, чешскую дипмиссию поставили в известность об ответных действиях Москвы.

Ранее Прага заявила о высылке 18 российских дипломатов, которые должны покинуть Чехию в течение 48 часов. Этот шаг чешские власти увязали со взрывом на складе боеприпасов в деревне Врбетица на востоке страны в 2014 году. К инциденту, согласно заявлению чешской стороны, причастны "офицеры российской военной разведки". При этом ранее Прага отмечала, что инцидент произошел из-за халатности обслуживающих склад компаний. Кроме того, Чехия объявила в розыск граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова, также обвиняя их в причастности ко взрыву.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что информация властей Чехии о 18 российских дипломатах нужна была для отвлечения от готовящегося Западом переворота на территории Белоруссии. Об этом Захарова рассказала в эфире телеканала «Россия-1».

По словам представителя российского ведомства, западным партнерам потребовалось сделать так, чтобы перекрыть важность информации, опубликованной РФ и Белоруссией. Как считает Захарова, действия Праги являются карикатурными и выполнены только для того, чтобы «любой ценой отвести внимание от фактологической информации».

Власти Чехии выражают недоумение в связи с тем, что российская сторона приняла решение о высылке в отношении 20 чешских дипломатов — на два человека больше, чем было выслано из Чехии. Об этом в понедельник, 19 апреля, заявил глава международного департамента администрации президента Чехии Рудольф Йиндрак.

По утверждению чешского чиновника, высылаемые из России дипломаты — «никакие не агенты» и не работают на спецслужбы. Однако им было предписано покинуть российскую территорию в течение суток. В результате в посольстве Чехии в РФ останутся всего пять человек.

Йиндрак выразил непонимание в связи с количеством высылаемых дипломатов, а также пожаловался на то, что сотрудникам чешской дипмиссии было отведено всего 24 часа на выезд из России, тогда как Прага предоставила российским дипломатам 48 часов, сообщает ТАСС.

Официальная Прага может ввести новые пропорциональные меры в отношении Москвы. Такое развитие событий допустил вице-премьер и и.о. главы МИД Чехии Ян Гамачек . Ответная реакции России на высылку своих дипломатов была слишком жесткой, считает чиновник.

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«Мы в правительстве будем решать, что делать далее. Нельзя исключить с нашей стороны и новый пропорциональный ответ», - приводят РИА Новости слова Гамачека.