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ПАСЕ согласилась наблюдать за выборами в Госдуму

Деловая газета "Взгляд"иещё 6
1 час назад
Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс направил на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина письмо, в котором принял его приглашение на участие ассамблеи в наблюдении за думскими выборами в сентябре.
ПАСЕ согласилась наблюдать за выборами в Госдуму
Фото: ТАССТАСС
«Хендрик Дамс заявил о готовности ассамблеи принять участие в наблюдении за предстоящими выборами в Государственную думу», – сказал Володин, передает ТАСС.
Кроме этого, продолжил Володин, Дамс, как и в ходе их прошедшей встречи, согласился «с необходимостью сотрудничества европейских стран в борьбе с пандемией коронавируса и обеспечении доступности вакцины для всех граждан».
Встреча Володина и Дамса состоялась 15 марта в ходе визита председателя ПАСЕ в Россию. Политики тогда обсудили возможное присутствие наблюдателей от ассамблеи на выборах и борьбу с пандемией коронавируса, включая продвижение российских вакцин на европейский рынок.
Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. В единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.
Политика,Вячеслав Володин,Совет Европы,Госдума,ИТАР-ТАСС,
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