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Боровой изложил новую версию событий в день гибели Джохара Дудаева

Lenta.ru
59 минут назад
Российский политик Константин Боровой, который, по собственным словам, дружил с первым президентом непризнанной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ) Джохаром Дудаевым, изложил новую версию событий в день его гибели. В интервью «Ленте.ру» он сказал, что ракетный удар по чеченскому лидеру был совершен через два часа после их разговора по спутниковому телефону, а не в момент беседы.
Боровой изложил новую версию событий в день гибели Дудаева
Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»
«Знаете, то, что Алла (вдова Джохара Дудаева — прим. «Ленты.ру») рассказала мне, свидетельствовало скорее о том, что он успел ей рассказать, о чем мы с ним говорили. Очень может быть, что наш разговор использовали, чтобы просто определить его координаты», — сказал Боровой.
По словам собеседника «Ленты.ру», Дудаев рассказывал ему, что с помощью специального кабеля относил трубку на расстояние около 50 метров от телефонного аппарата.
«Он мне звонил, ему звонить было невозможно — такой телефон был, — вспомнил Боровой. — Он говорил, что на него во время разговора совершаются покушения. Видимо, в тот день он не воспользовался этим кабелем. У меня было ощущение, что он погиб примерно через два часа после разговора со мной. То есть, он с кем-то еще разговаривал».
При этом ранее Боровой утверждал, что связь прервалась прямо во время его разговора с Дудаевым, о чем в 2011 году писала «Комсомольская правда».
Ранее бывший министр по делам национальностей Вячеслав Михайлов раскрыл подробности срыва переговоров первого президента постсоветской России Бориса Ельцина с Джохаром Дудаевым перед началом ввода федеральных войск в Чечню в 1994 году.
Политика,Константин Боровой,Вячеслав Михайлов,Борис Ельцин,Комсомольская правда,Lenta.ru,Чеченская Республика,
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