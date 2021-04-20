Боровой изложил новую версию событий в день гибели Дудаева

«Знаете, то, что Алла (вдова Джохара Дудаева — прим. «Ленты.ру») рассказала мне, свидетельствовало скорее о том, что он успел ей рассказать, о чем мы с ним говорили. Очень может быть, что наш разговор использовали, чтобы просто определить его координаты», — сказал Боровой.
«Он мне звонил, ему звонить было невозможно — такой телефон был, — вспомнил Боровой. — Он говорил, что на него во время разговора совершаются покушения. Видимо, в тот день он не воспользовался этим кабелем. У меня было ощущение, что он погиб примерно через два часа после разговора со мной. То есть, он с кем-то еще разговаривал».