МИД предостерег Чехию от требований по возврату земли в Праге

МИД РФ в ответ на заявления чешской стороны о "возврате" земельного участка посольства в Праге напомнил о недвижимости посольства Чехии на Тверской улице в Москве . Об этом говорится в комментарии министерства, опубликованном на странице в Facebook

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"Если Прага с ее особо ретивыми районными старостами рискнут прибегнуть к иному "инструментарию", напоминаем, что и у чешской стороны также есть немалая недвижимость в районе Тверской улицы российской столицы", - указали в министерстве.

В ведомстве также отметили, что страны обладают инструментами для профессионального и компетентного диалога по теме недвижимости, включая пользование земельными участками посольствами.

"Ранее, если у чешской или российской стороны возникали вопросы в сфере недвижимости, включая пользование земельными участками, задействовался механизм соответствующих экспертных консультаций. Инструменты для профессионального и компетентного диалога у нас есть", - указали в министерстве.

Как отмечается в комментарии российского дипведомства, упоминаемые земельные участки были выделены СССР в начале 70-х годов на основании действующих советско-чехословацких соглашений.

В понедельник пражские власти потребовали от посольства РФ освободить полгектара от общей площади, которую занимает диппредставительство. Это касается территории, которая до 1968 года входила в состав примыкающего парка Стромовка.

Соответствующее обращение направлено правительству Чехии.