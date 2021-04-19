МИД предостерег Чехию от требований по возврату земли в Праге

МИД РФ
в ответ на заявления чешской стороны о "возврате" земельного участка посольства в Праге
напомнил о недвижимости посольства Чехии
на Тверской улице в Москве
. Об этом говорится в комментарии министерства, опубликованном на странице в Facebook
.
"Если Прага с ее особо ретивыми районными старостами рискнут прибегнуть к иному "инструментарию", напоминаем, что и у чешской стороны также есть немалая недвижимость в районе Тверской улицы российской столицы", - указали в министерстве.
В ведомстве также отметили, что страны обладают инструментами для профессионального и компетентного диалога по теме недвижимости, включая пользование земельными участками посольствами.
"Ранее, если у чешской или российской стороны возникали вопросы в сфере недвижимости, включая пользование земельными участками, задействовался механизм соответствующих экспертных консультаций. Инструменты для профессионального и компетентного диалога у нас есть", - указали в министерстве.
Как отмечается в комментарии российского дипведомства, упоминаемые земельные участки были выделены СССР в начале 70-х годов на основании действующих советско-чехословацких соглашений.
В понедельник пражские власти потребовали от посольства РФ освободить полгектара от общей площади, которую занимает диппредставительство. Это касается территории, которая до 1968 года входила в состав примыкающего парка Стромовка.
Соответствующее обращение направлено правительству Чехии.
Данное решение было принято на фоне резкого обострения российско-чешских отношений после высылки из республики 18 сотрудников российского посольства и выдвижения властями страны обвинения о якобы причастности российских спецслужб к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице (восток Чехии) в 2014 году. МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.