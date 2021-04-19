МИД Чехии отреагировал на высылку дипломатов из РФ

В субботу стало известно, что Чехия высылает
18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, являются офицерами российской разведки. Власти Чехии подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. В тот же день полиция Чехии сообщила, что россияне Александр Петров
и Руслан Боширов
, которых Лондон считает подозреваемыми в отравлении Скрипалей, объявлены в розыск
. Полиция пояснила, что Петрова и Боширова объявили в розыск в рамках расследования «обстоятельств серьезного преступления».