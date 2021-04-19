«Насмешка над гражданами»: Захарова обрушилась на Чехию

Обвинения Праги
о причастности Москвы
к взрывам на складах боеприпасов в Врбетице являются абсурдными. Об этом, по данным «Известий», заявила
официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
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«Рамблер» писал, что два взрыва на складах во Врбетице произошли в 2014 году. В первый раз погибли два человека. Оба склада принадлежали чешской фирме Imex Group. На днях Прага обвинила российские спецслужбы в причастности к взрывам и объявила 18 российских дипломатов персонами нон-грата.
По словам Захаровой, подобные обвинения просто абсурдны и направлены на разрушение двухсторонних отношений.
«Здесь даже слово «безосновательно» уже не походит. Это абсурд, это какая-то насмешка над собственными гражданами властей Чехии», - заявила она.
Официальный представитель МИД России подчеркнула, что за действиями властей Чехии стоят США. А чешские официальные лица ищут «врага за пределами страны», чтобы «прикрыть» проблемы внутри нее.