«Насмешка над гражданами»: Захарова обрушилась на Чехию

«Рамблер» писал, что два взрыва на складах во Врбетице произошли в 2014 году. В первый раз погибли два человека. Оба склада принадлежали чешской фирме Imex Group. На днях Прага обвинила российские спецслужбы в причастности к взрывам и объявила 18 российских дипломатов персонами нон-грата.